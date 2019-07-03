НОВАТЭК получил первые выплаты со стороны Ямал СПГ: позитивно для котировок - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рассматривают сообщение от том, что "НОВАТЭК" получил от "Ямал СПГ" первый транш выплат в счет пропорционального финансирования проекта компанией, является позитивным фактором с точки зрения котировок акций "НОВАТЭКа".

"Начало распределения денежных потоков - очень важный этап, это первый конкретный и ощутимый результат, который лишний раз свидетельствует о том, что проект реализуется в соответствии с графиком", - пишут в обзоре аналитики инвестбанка Андрей Громадин и Анна Котельникова.