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Главная / Мнения аналитиков / Доходность длинных ОФЗ вырастет еще на 2-4 б. п. на фоне свежего предложения со стороны Минфина и ослабления рубля - Sberbank CIB
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03 июля 2019 года 15:15
Доходность длинных ОФЗ вырастет еще на 2-4 б. п. на фоне свежего предложения со стороны Минфина и ослабления рубля - Sberbank CIB
"В сегодняшнем интервью агентству Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал возможность снижения ключевой ставки в июне на 25 или 50 б. п. и в итоге принял решение в пользу первого варианта, т. к. Центробанк предпочитает "двигаться более умеренными шагами, для того чтобы экономика адаптировалась к нашим новым решениям". Мы считаем, что банк воспользовался формальным поводом для того, чтобы воздержаться от понижения ключевой ставки в июне на 50 б. п., и теперь располагает возможностью снизить ее еще на 25 б. п. в июле. На наш взгляд, понижение ставки в июле вполне возможно. Решающими факторами для принятия этого решения будут данные по помесячной инфляции за июнь (их публикация ожидается 5 или 8 июля) и по недельной инфляции за первую часть июля. По нашим прогнозам, доходность длинных ОФЗ вырастет еще на 2-4 б. п. на фоне свежего предложения со стороны Минфина и ослабления рубля", - указывают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.
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03 июля 2019 года 19:50
Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках
Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках. читать дальше
.03 июля 2019 года 19:30
Москва. 3 июля. Рынок акций РФ в среду продолжил обновление максимума по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока нефти и роста фондовых площадок Европы и США, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома", обновившие на закрытие торгов максимум с августа 2008 года. читать дальше
.03 июля 2019 года 19:05
Москва. 3 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду растут третий день подряд, импульс этому был придан достижением перемирия в торговой войне между США и Китаем на саммите G20 в выходные. Кроме того, аппетит инвесторов к риску поддерживается ожиданиями смягчения денежно кредитной политики ФРС США и ЕЦБ позднее в этом году, а также соглашением ОПЕК+ о продлении до конца марта следующего года сделки о снижении нефтедобычи, отмечают эксперты. читать дальше
.03 июля 2019 года 19:02
"В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы на позитивном внешнем фоне. Так, покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов индексы Dow... читать дальше
.03 июля 2019 года 18:21
На внутреннем межбанковском рынке ситуация с рублевой ликвидностью продолжает улучшаться - ИК "Велес Капитал"
"Среду рубль начал с ослабления, оказавшись под давлением глобального укрепления доллара на развивающихся рынках и продолжавшей дешеветь стоимости нефти (котировки марки Brent в утренние часы были совсем близки к отметке в 62 долл. за баррель, ниже которой в последний раз пребывали 19 июня). -... читать дальше
.03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:55
Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных российских компаний. читать дальше
.03 июля 2019 года 15:53
"Во вторник стало известно о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, - напоминает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - При этом Саудовская Аравия и Российская Федерация не смогли найти консенсус по поводу необходимости еще... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:25
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рассматривают сообщение от том, что "НОВАТЭК" получил от "Ямал СПГ" первый транш выплат в счет пропорционального финансирования проекта компанией, является позитивным фактором с точки зрения котировок акций... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:50
Потенциал для дальнейшего роста котировок ОФЗ присутствует лишь в случае, если ключевая ставка в следующие 12 месяцев опустится ниже 6,5% - Райффайзенбанк
"На сегодняшнем аукционе вновь предлагаются длинные бумаги (15летнего выпуска ОФЗ 26225) номинальным объемом 20 млрд руб. За неделю, прошедшую с прошлого аукциона (когда размещался 11летний выпуск 26228), кривая доходностей ОФЗ сдвинулась незначительно вниз (на 2-5 б.п.), при этом на остальных... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:26
Новости о назначениях в руководстве мировых ЦБ могут указывать на продолжение мягкой монетарной политики - БКС
"Нервозность вернулась на фондовый рынок на фоне волатильности цен на нефть и нацеленности части игроков на фиксацию прибыли, - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем постепенно ослабевают, потому что торговое... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:08
Доллар США может ослабеть после выхода данных по занятости, рекомендуем покупать пару EUR/USD на уровне 1,129, целевой уровень - 1,135 - Sberbank CIB
"Учитывая, что в июньском индексе Markit PMI индикатор занятости был довольно низким (хотя данные ISM этого не подтвердили), мы не исключаем, что отчет ADP второй месяц подряд продемонстрирует слабый рост числа рабочих мест. В этом случае на рынке усилятся ожидания того, что в июле ФРС снизит... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:44
К середине недели нефтяные цены опускаются до значений вблизи 62,5$, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Данные понижательные движения, на взгляд эксперта, имеют характер коррекции и не приведут к драматическому обвалу нефтяных котировок в летней перспективе. Тем не... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:20
"Рубль развивает планомерное отступление в парах с долларом и евро. - констатируют аналитики FxPro. - Так, USD/RUB в среду утром торгуется вблизи 63.55, прибавляя 23 копейки с начала дня и вернувшись к уровням двухнедельной давности. EUR/RUB прибавляет 20 копеек до 71.62, хотя на глобальном... читать дальше
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