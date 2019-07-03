Доходность длинных ОФЗ вырастет еще на 2-4 б. п. на фоне свежего предложения со стороны Минфина и ослабления рубля - Sberbank CIB

"В сегодняшнем интервью агентству Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал возможность снижения ключевой ставки в июне на 25 или 50 б. п. и в итоге принял решение в пользу первого варианта, т. к. Центробанк предпочитает "двигаться более умеренными шагами, для того чтобы экономика адаптировалась к нашим новым решениям". Мы считаем, что банк воспользовался формальным поводом для того, чтобы воздержаться от понижения ключевой ставки в июне на 50 б. п., и теперь располагает возможностью снизить ее еще на 25 б. п. в июле. На наш взгляд, понижение ставки в июле вполне возможно. Решающими факторами для принятия этого решения будут данные по помесячной инфляции за июнь (их публикация ожидается 5 или 8 июля) и по недельной инфляции за первую часть июля. По нашим прогнозам, доходность длинных ОФЗ вырастет еще на 2-4 б. п. на фоне свежего предложения со стороны Минфина и ослабления рубля", - указывают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.