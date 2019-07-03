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Главная  /  Мнения аналитиков  /  В ближайшее время рубль останется в диапазоне 63.0-64.0/USD - РФПИ
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В ближайшее время рубль останется в диапазоне 63.0-64.0/USD - РФПИ

"Снижение рубля на 0.5% во вторник поставило его в число аутсайдеров вчерашних торгов, хотя с начала года российская валюта уверенно лидирует среди всех остальных ЕМ конкурентов с результатом 9.7%. Вчерашнее снижение в первой половине дня могло частично объясняться дивидендным фактором и общей стабилизацией настроений на внешних площадках, а вечером психологическим барьером для рубля стало резкое снижение цен на нефть (Brent подешевела с US$65+/брл до US$62.50/брл. вечером) на фоне решений ОПЕК+ и, вероятно, связанной с этим фиксацией прибыли. В ближайшие недели до начала очередного налогового периода на первый план выйдет фактор конвертации дивидендов российских компаний, что будет добавлять "локальной" волатильности к общемировым факторам и историям. Из сегодняшних историй в фокусе будет публикация Минфином данных о покупках валюты в июле, которые, по нашим прогнозам, могут снизиться с 310 млрд. руб. до 280-290 млрд. руб., хотя Bloomberg консенсус ожидает более низкой цифры около 250 млрдруб. В любом случае, покупки должны снизиться с июньских значений, что для рубля будет умеренно-позитивным фактором. В ближайшее время ждем сохранение рубля в диапазоне 63.0-64.0/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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