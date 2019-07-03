Российская валюта вернулась к более слабым уровням на фоне risk-off настроений и снижения нефтяных котировок - "Нордеа Банк"

"Российская валюта вернулась к более слабым уровням на фоне risk-off настроений и снижения нефтяных котировок. Снижение аппетита участников рынка на глобальных площадках является главным фактором ослабления российской валюты. Кроме того, приближение нефтяных цен к психологически важной для рубля отметки ($60/bbl) также оказывает негативное влияние на динамику рубля. Тем не менее, на нынешнее резкое падение нефтяных контрактов рубль пока отреагировал довольно умеренно, однако стоит напомнить, что корреляция между рублем и нефтяными котировками заметно возрастает при резком снижении цен на нефть ниже отметки в $60/bbl. Сегодня в 12:00 (мск) будут опубликованы объемы покупки валюты Банком России в рамках действующего бюджетного правила. Мы ожидаем, что в июле ЦБ купит 250 млрд рублей для Минфина (без учета отложенных покупок). Таким образом, общий среднедневной объем покупок может составить немногим менее 14 млрд рублей, что будет ниже среднедневных покупок в июне (19.1 млрд руб.). Тем не менее, на наш взгляд, реакция рубля на публикацию объемов покупки валюты будет нейтральной", - указывают эксперты "Нордеа Банка".