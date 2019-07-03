Снижение нефтяных котировок и локальное ухудшение аппетита к риску могут обусловить движение пары в район 63,50-64 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Тенденция к росту валют развивающихся стран, намеки на которую дал первый день торгов после саммита G20, не получила продолжения – индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) вернулся в район 1645 пунктов. Без дальнейшего роста всей группы валют развивающихся стран рублю крайне сложно укрепляться с текущих уровней (сильных внутренних факторов в поддержку рублю нет). Некоторое давление на рубль может оказывать снижение нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent опустились в район 62,50 долл/барр.). При текущих ценах на нефть недооценки рубля, согласно нашей модели, уже не наблюдается. Из внутренних факторов отметим, что сегодня Минфин представит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. Вероятно, до конца лета объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила будут перекрывать приток валюты в страну по текущему счету, что мы воспринимаем как еще один аргумент в ограниченность потенциала для среднесрочного роста рубля с текущих уровней. Последние полторы недели пара доллар/рубль держалась вблизи отметки в 63 руб/долл. Снижение нефтяных котировок и локальное ухудшение аппетита к риску могут обусловить движение пары в район 63,50-64 руб/долл.", - прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.