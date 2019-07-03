Потенциал для укрепления рубля в июле будет ограничен - Росбанк

"Во вторник российский рубль с открытия торгов ослабил позиции: USD/RUB (63.3, -0.7%), EUR/RUB (71.4, +0.6%). Коррекция отчасти стала эмоциональной реакцией на снижение котировок нефти (Brent $62.4/барр., -4.1%), проигнорировавших продление соглашения стран ОПЕК+, однако спрос на валюту может исходить от начавшихся выплат дивидендов. Сегодня Минфин объявит объем покупок валюты в июле. По нашим оценкам, совокупный объем операций составит 300 млрд руб. ($4.7 млрд, $204 млн/день), что сопоставимо с июньским значением. Мы не ожидаем сильной реакции рынка на эту новость, однако в условиях сезонного снижения профицит счета текущих операций в июле, давление на рубль может усилиться. Таким образом, со стороны фундаментальных факторов потенциал для укрепления рубля в июле будет ограничен", - отмечают аналитики Росбанка.