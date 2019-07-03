.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Потенциал для укрепления рубля в июле будет ограничен - Росбанк
.
03 июля 2019 года 10:37
Потенциал для укрепления рубля в июле будет ограничен - Росбанк
"Во вторник российский рубль с открытия торгов ослабил позиции: USD/RUB (63.3, -0.7%), EUR/RUB (71.4, +0.6%). Коррекция отчасти стала эмоциональной реакцией на снижение котировок нефти (Brent $62.4/барр., -4.1%), проигнорировавших продление соглашения стран ОПЕК+, однако спрос на валюту может исходить от начавшихся выплат дивидендов. Сегодня Минфин объявит объем покупок валюты в июле. По нашим оценкам, совокупный объем операций составит 300 млрд руб. ($4.7 млрд, $204 млн/день), что сопоставимо с июньским значением. Мы не ожидаем сильной реакции рынка на эту новость, однако в условиях сезонного снижения профицит счета текущих операций в июле, давление на рубль может усилиться. Таким образом, со стороны фундаментальных факторов потенциал для укрепления рубля в июле будет ограничен", - отмечают аналитики Росбанка.
.
03 июля 2019 года 14:26
Новости о назначениях в руководстве мировых ЦБ могут указывать на продолжение мягкой монетарной политики - БКС
"Нервозность вернулась на фондовый рынок на фоне волатильности цен на нефть и нацеленности части игроков на фиксацию прибыли, - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем постепенно ослабевают, потому что торговое... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:08
Доллар США может ослабеть после выхода данных по занятости, рекомендуем покупать пару EUR/USD на уровне 1,129, целевой уровень - 1,135 - Sberbank CIB
"Учитывая, что в июньском индексе Markit PMI индикатор занятости был довольно низким (хотя данные ISM этого не подтвердили), мы не исключаем, что отчет ADP второй месяц подряд продемонстрирует слабый рост числа рабочих мест. В этом случае на рынке усилятся ожидания того, что в июле ФРС снизит... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:44
К середине недели нефтяные цены опускаются до значений вблизи 62,5$, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Данные понижательные движения, на взгляд эксперта, имеют характер коррекции и не приведут к драматическому обвалу нефтяных котировок в летней перспективе. Тем не... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:20
"Рубль развивает планомерное отступление в парах с долларом и евро. - констатируют аналитики FxPro. - Так, USD/RUB в среду утром торгуется вблизи 63.55, прибавляя 23 копейки с начала дня и вернувшись к уровням двухнедельной давности. EUR/RUB прибавляет 20 копеек до 71.62, хотя на глобальном... читать дальше
.03 июля 2019 года 12:53
"Снижение рубля на 0.5% во вторник поставило его в число аутсайдеров вчерашних торгов, хотя с начала года российская валюта уверенно лидирует среди всех остальных ЕМ конкурентов с результатом 9.7%. Вчерашнее снижение в первой половине дня могло частично объясняться дивидендным фактором и общей... читать дальше
.03 июля 2019 года 12:35
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рейтинг для акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Атона", осталась без изменения и составляет 125 рублей за... читать дальше
.03 июля 2019 года 12:12
Российская валюта вернулась к более слабым уровням на фоне risk-off настроений и снижения нефтяных котировок - "Нордеа Банк"
"Российская валюта вернулась к более слабым уровням на фоне risk-off настроений и снижения нефтяных котировок. Снижение аппетита участников рынка на глобальных площадках является главным фактором ослабления российской валюты. Кроме того, приближение нефтяных цен к психологически важной для рубля... читать дальше
.03 июля 2019 года 11:58
Снижение нефтяных котировок и локальное ухудшение аппетита к риску могут обусловить движение пары в район 63,50-64 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Тенденция к росту валют развивающихся стран, намеки на которую дал первый день торгов после саммита G20, не получила продолжения – индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) вернулся в район 1645 пунктов. Без дальнейшего роста всей группы валют развивающихся стран... читать дальше
.03 июля 2019 года 11:43
Рынок акций РФ после негативного старта торгов возобновил рост на Газпроме и Сбербанке, индекс МосБиржи обновил максимум
Москва. 3 июля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в среду на фоне отката индексов в Азии возобновил восходящую динамику вместе с фондовой Европой, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2820 пунктов за счет ослабления рубля и роста бумаг "Газпрома" и Сбербанка лидерами подъема выступают акции АФК "Система" и упали бумаги "Ростелекома" из-за отсечки на бирже годовых дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.03 июля 2019 года 11:40
Минфин в среду постарается опять реализовать запланированный объем облигаций без премии к доходности - ВТБ Капитал
Среда будет богата макроэкономической статистикой – в том числе ожидается публикация индексов PMI сферы услуг Китая, Японии, еврозоны и Великобритании, подчеркивают эксперты ВТБ Капитала. В США перед пятничной публикацией данных о числе рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, сегодня... читать дальше
.03 июля 2019 года 11:10
На фоне ослабления аппетита к риску на глобальных площадках ожидаем бокового тренда на рынке ОФЗ - Промсвязьбанк
"Министерство финансов РФ сообщило, что планирует разместить в среду 15летние ОФЗ в объеме 20 млрд руб. Это немного меньше, чем необходимо размещать еженедельно для выполнения квартального плана (в среднем 23 млрд руб.). Ограничивая предложение Минфин делает ставку на снижение стоимости... читать дальше
.03 июля 2019 года 10:52
"Саммит ОПЕК+ прошел безыдейно: стороны лишь приняли продление соглашения о сокращении добычи до марта 20202 г. Тогда как согласование новых метрик оценок эффективности данного соглашения было отложено до сентября. Нефть отреагировала резким снижением, потеряв за день 2,6 долл./барр. Отсутствие... читать дальше
.03 июля 2019 года 10:35
Москва. 3 июля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая сильное падение нефти по итогам торгов вторника. читать дальше
.03 июля 2019 года 10:16
(добавлен 3-й абзац) Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 100 рублей до 130 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". По... читать дальше
.03 июля 2019 года 10:00
Индекс PMI сферы услуг РФ в июне рухнул до 49,7 пункта, оказавшись ниже критической отметки впервые с января 2016г - IHS Markit
(добавлены 2-й абзац и текст после 4-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в июне 2019 года опустился до 49,7 пункта с 52 пунктов в мае, оказавшись ниже критической отметки впервые с января 2016 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Более того, как отмечается в пресс-релизе,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.