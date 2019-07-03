Goldman Sachs поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку в 1,3 раза

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Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 100 рублей до 130 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 126,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций авиаперевозчика составляет порядка 101 рубля за штуку.