Рынок рублевых корпоративных бондов в среду продолжит плавное снижение

Москва. 3 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций в среду может продолжить плавное снижение на фоне наметившейся общемировой коррекции после роста, поскольку инвесторы не уверены в скором заключении торговой сделки США и Китая и опасаются дальнейшего замедления мировой экономики, полагают аналитики.

Индексы в США во вторник замедлили рост, который составил 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Негативное влияние на рынки продолжает оказывать нерешенность торговых вопросов между США и Китаем. Кроме того, Вашингтон может расширить список подпадающих под импортные пошлины товаров, которые поставляются из Европейского союза.

Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров из ЕС, которые могут быть обложены пошлинами в ответ на субсидирование Airbus. Их стоимость оценивается примерно в $4 млрд.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что снижение процентных ставок американским центробанком необходимо только в том случае, если будет поступать больше негативных экономических данных. Она отметила, что хотя она по-прежнему ожидает сохранения хороших показателей экономического роста в стране в этом году, однако сейчас она видит "некоторый шанс" ухудшения, который потребует сокращения ставок.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 0,9%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) - оптимизм после встречи лидеров США и Китая на минувших выходных сменился неуверенностью в отношении того, что торговое соглашение между двумя странами будет заключено в ближайшем будущем.

Отсутствие конкретных деталей и жесткие позиции обеих сторон делают вероятность заключения торговой сделки лишь немногим более высокой, чем до встречи руководителей США и КНР, полагают эксперты.

Нефть утром в среду корректируется вверх после обвала накануне из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК составила $62,8 за баррель (+0,6% и -4,1% во вторник), августовская цена WTI - $56,59 за баррель (+0,6% и -4,8% накануне).

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 387 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти вдвое по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась в районе средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,855 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,859 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику на фоне наметившейся коррекции мировых фондовых площадок после роста и упавшей нефти по факту продления странами ОПЕК+ на 9 месяцев сделки по ограничению добычи сырья.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июля снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, опустившись до 613,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МегаФон-БО-001Р-05" (-1,22%), "Фольксваген банк-001Р-03" (-0,63%) и "Альфа-банк-002Р-02-боб" (-0,59%), а в лидерах роста - облигации "РЖД 001P-02R" (+0,88%), "Роснефть-04" (+0,49%) и "РЖД-001P-12R" (+0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона трехлетних бондов серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, которому соответствует доходность к погашению на уровне 8,77% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано "до 12 июля" 2019 года. Точная дата будет раскрыта эмитентом позднее. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 30% от номинала гасится в дату выплаты 8-го купона, еще 30% - в дату выплаты 10-го купона, и оставшиеся 40% в день погашения выпуска. Купоны квартальные.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 4 июля проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,00-8,20% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,16-8,37% годовых. Техническое размещение запланировано на 12 июля.

ПАО "РусАл Братск" 4 июля проведет с 11:00 МСК до 15:00 МСК сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-02 объемом от 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - 8,60-8,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 8,79-8,94% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июля.

ООО "Обувьрус" (входит в ГК "Обувь России" (MOEX: OBUV)) досрочно погасит 17 июля выпуск облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода. Бонды серии БО-01 на 1,5 млрд рублей со сроком обращения 3 года компания разместила в июле 2017 года. Ставка текущего купона до следующей оферты (22 июля 2019 года) - 15% годовых. Как сообщалось, 30 апреля "Обувьрус" выкупила в рамках оферты 6 тыс. 765 облигаций серии БО-01 (0,45% выпуска) по цене 100% от номинала.

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