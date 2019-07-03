Индекс PMI сферы услуг РФ в июне рухнул до 49,7 пункта, оказавшись ниже критической отметки впервые с января 2016г - IHS Markit

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Индекс PMI сферы услуг России в июне 2019 года опустился до 49,7 пункта с 52 пунктов в мае, оказавшись ниже критической отметки впервые с января 2016 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Более того, как отмечается в пресс-релизе, показатели средних темпов роста деловой активности в сфере услуг РФ во втором квартале относительно первого квартала текущего года были слабыми.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне также оказался ниже критической отметки и составил 49,2 пункта, опустившись с 51,5 пункта в мае.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Снижение деловой активности в сфере услуг РФ в июне было обусловлено сокращением новых заказов, которое стало первым с начала 2016 года, хотя и было незначительным. В то же время новые экспортные заказы растут уже девятый месяц подряд, пусть и с минимальной скоростью. Таким образом, внешний спрос продолжал опережать внутренний рынок, несмотря на то, что темпы роста экспортных заказов упали до восьмимесячного минимума.

Вслед за ослаблением спроса компании, работающие в сфере услуг РФ, продолжили сокращение рабочих мест второй месяц подряд, при этом темпы снижения занятости в июне были максимальными с апреля 2016 года, поскольку давление на производственные мощности понизилось.

Объемы незавершенных заказов в сфере услуг РФ продолжали падать в июне рекордными за последние три месяца темпами на фоне сокращения новых и завершения ранее полученных заказов.

Как показал июньский опрос, закупочные цены в июне росли высокими темпами, что было связано с ростом стоимости сырья, особенно топлива и продуктов питания. Тем не менее, темпы роста замедляются на протяжении пяти месяцев по сравнению с январским всплеском и упали до минимальных с марта 2018 года.

Темпы роста инфляции отпускных цен также замедлились в июне. Рост тарифов на услуги в целом был умеренным и самым слабым с сентября прошлого года. Некоторые компании сообщали, что слабый спрос лишил их возможности повышать цены на свои услуги.

На фоне менее благоприятных условий спроса и более низкой покупательской способности клиентов деловые ожидания в сфере услуг РФ упали в июне до трехмесячного минимума. Более того, степень оптимизма опустилась ниже средней долгосрочной серии.