Рынок акций РФ в среду до обеда останется в "боковике" - Алор Брокер

Сейчас фондовый рынок, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, выглядит перекупленным, и логично сокращать длинные позиции. Но это совершенно не значит, что мы не сможем увидеть еще одного-двух рывков вверх, считает специалист.

"Сегодня с утра внешний фон складывается нейтральным: после нашего закрытия американские индексы немного подросли, но фьючерсы на них сейчас в минусе. - комментирует Алексей Антонов. - Сильно снизилась нефть, и пока не делает попыток отскока. Поэтому ждем открытия рынка акций в районе вчерашнего закрытия и вялых торгов в первой половине дня. Про нефть стоит поговорить отдельно. Вчера ее котировки рухнули на 4%, хотя итоги саммита ОПЕК+, где было принято решение продлить соглашение о снижении добычи на 9 месяцев, можно назвать позитивными. Не было реакции на сообщение Американского института нефти о снижении запасов в Штатах на 5 млн баррелей. Похоже, что опять какие-то крупные игроки начали атаку на нефть, огромными продажами контрактов уводя котировки вниз. Зачем это делается и чьи интересы преследуют "медведи" - остается неизвестным. Никаких фундаментальных и новостных причин для распродаж нефти нет. Мы по-прежнему считаем, что котировки должны прийти в район 70 долларов за баррель, как только "черный медведь" успокоится".