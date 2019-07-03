Низкая доходность облигаций по всему миру стимулирует интерес к акциям

Американские индексы выросли, S&P 500 обновил рекорд. Нефть дорожает после падения на 4-5% во вторник, цена Brent - у $62,6 за баррель. Рынки акций Азии снижаются, в плюсе только Австралия.

Американские фондовые индексы выросли на 0,2-0,3% по итогам торгов во вторник, что позволило Standard & Poor's 500 обновить рекорд.

Два других основных индикатора Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов, отмечает MarketWatch.

Низкая доходность облигаций по всему миру и перспективы возобновления стимулирующей денежно-кредитной политики со стороны крупнейших ЦБ повышают интерес инвесторов к акциям, полагают эксперты.

Однако негативное влияние на рынок продолжает оказывать нерешенность торговых вопросов между США и Китаем. Кроме того, Вашингтон может расширить список подпадающих под импортные пошлины товаров, которые поставляются из Европейского союза.

Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров из ЕС, которые могут быть обложены пошлинами в ответ на субсидирование Airbus. Их стоимость оценивается примерно в $4 млрд.

Котировки акций Boeing, основного мирового конкурента Airbus, снизились во вторник на 0,65%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что снижение процентных ставок американским центробанком необходимо только в том случае, если будет поступать больше негативных экономических данных. Она отметила, что хотя она по-прежнему ожидает сохранения хороших показателей экономического роста в стране в этом году, однако сейчас она видит "некоторый шанс" ухудшения, который потребует сокращения ставок.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено, помимо торговых вопросов, на данных о состоянии американского рынка труда, которые будут обнародованы в пятницу. Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в стране в июне осталась на уровне 3,6%, а количество рабочих мест увеличилось на 170 тыс. после повышения на 75 тыс. в предыдущий месяц.

Среди компаний, которые входят в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, лидерами роста выступили акции Verizon Communications (+2,6%) и Cisco Systems (+2%).

Цена бумаг Amarin подскочила на 16,3% после того, как фармацевтическая компания повысила прогноз финансовых показателей на текущий год.

Акции другого представителя данной отрасли Perrigo выросли на 1,8% также после улучшения ожиданий на 2019 год.

Стоимость Electronic Arts поднялась на 1,8% (до $102,72). Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую котировку для акций разработчика компьютерных игр до $130 со $116 на оптимизме относительно нового сезона Apex Legends, продажи которого стартовали во вторник.

Капитализация Delta Air Lines увеличилась на 1,3%. Авиакомпания сообщила о существенном росте загруженности самолетов в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 90,4% против 88,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 69,25 пункта (0,26%) - до 26786,68 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 8,68 пункта (0,29%), составив 2973,01 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 17,93 пункта (0,22%) - до 8109,09 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются, поскольку оптимизм после встречи лидеров США и Китая на минувших выходных сменился неуверенностью в отношении того, что торговое соглашение между двумя странами будет заключено в ближайшем будущем, сообщает MarketWatch.

Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил накануне, что переговоры США с Китаем по торговле движутся в нужном направлении. "Мы снова занимаемся этим (переговорами - ИФ). Мы уже говорим по телефону, возможно, будут визиты... Мы двигаемся в очень хорошем направлении", - сказал он.

Однако отсутствие конкретных деталей и жесткие позиции обеих сторон делают вероятность заключения торговой сделки лишь немногим более высокой, чем до встречи руководителей США и КНР, полагают эксперты.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 МСК уменьшились соответственно на 0,53% и на 0,65%.

В число лидеров снижения котировок входят, в частности, акции телекоммуникационной компании SoftBank Group (-1,3%) и нефтяной Inpex (-2,4%).

Между бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing повышаются на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:09 МСК потерял 0,9%, в то время как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,31%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижаются на 1,2% на торгах в Гонконге, нефтепроизводителя PetroChina - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:26 МСК уменьшилось на 1,21%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. опускается на 2%, другого представителя отрасли SK Hynix - на 1,3%.

В то же время австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,49%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после резкого падения днем ранее, до минимума за две недели, из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подорожали на $0,2 (на 0,32%) - до $62,59 за баррель. Во вторник их цена рухнула на $2,66 (на 4,09%), составив на закрытие $62,4 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,21 (на 0,37%) - до $56,46 за баррель. Между тем по итогам предыдущей сессии их цена упала на $2,84 (на 4,81%) и завершила день на отметке $56,25 за баррель.

"Глобальные экономические данные продолжают ухудшаться, причем последние слабые показатели вышли в понедельник - производственный PMI", - отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 387 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.