Утренние прогнозы: откат нефтяных котировок затрудняет дальнейший рост отечественных акций

По мнению экспертов, в среду в начале торгов рынок акций предпочтет консодидацию, чему поспособствует смешанное состояние внешнего фона.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,3% по индексу Мосбиржи. Заметный откат нефтяных котировок, на наш взгляд, пока затрудняет дальнейший рост индекса, соответственно, сегодня в базовом сценарии ожидаем коррекции рынка в район 2780 пунктов по индексу Мосбиржи. Цены на нефть марки Brent в рублевом выражении вновь опустились ниже отметки в 4000 руб/барр., и примерно на 18% ниже максимумов апреля, однако от ощутимой коррекции в акциях нефтегазового сектора РФ сдерживает близость дивидендных отсечек".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра внешний фон складывается нейтральным: после нашего закрытия американские индексы немного подросли, но фьючерсы на них сейчас в минусе. Сильно снизилась нефть, и пока не делает попыток отскока. Поэтому ждем открытия рынка акций в районе вчерашнего закрытия и вялых торгов в первой половине дня. Похоже, что опять какие-то крупные игроки начали атаку на нефть, огромными продажами контрактов уводя котировки вниз. Зачем это делается и чьи интересы преследуют "медведи" - остается неизвестным. Никаких фундаментальных и новостных причин для распродаж нефти нет. Мы по-прежнему считаем, что котировки должны прийти в район 70 долларов за баррель, как только "черный медведь" успокоится ".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,3% по индексу Мосбиржи. Заметный откат нефтяных котировок, на наш взгляд, пока затрудняет дальнейший рост индекса, соответственно, сегодня в базовом сценарии ожидаем коррекции рынка в район 2780 пунктов по индексу Мосбиржи. Цены на нефть марки Brent в рублевом выражении вновь опустились ниже отметки в 4000 руб/барр., и примерно на 18% ниже максимумов апреля, однако от ощутимой коррекции в акциях нефтегазового сектора РФ сдерживает близость дивидендных отсечек".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): " Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2810 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром. Во второй половине дня в США состоится публикация большого количества значимых статистических показателей. В целом они могут иметь неоднозначный характер. И все же стоит обратить особое внимание на еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго (17:30 МСК). Некоторым стимулом для спада торговой активности нерезидентов может стать раннее закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это будет связано с предстоящим празднованием дня независимости в США".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим ниже уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Трейдеры на глобальных рынках вновь отдают предпочтение "защитным" активам (казначейским облигациям США и драгметаллам), что, впрочем, может быть связано не столько с неуверенностью в перспективах рынка акций, сколько с предстоящим перерывом в торгах на биржах США по случаю Дня независимости (4 июля). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне восстановления спроса на "защитные" активы".