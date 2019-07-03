Ожидаем открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2810 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2810 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром. Во второй половине дня в США состоится публикация большого количества значимых статистических показателей. В целом они могут иметь неоднозначный характер. И все же стоит обратить особое внимание на еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго (17:30 МСК). Некоторым стимулом для спада торговой активности нерезидентов может стать раннее закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это будет связано с предстоящим празднованием дня независимости в США", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.