В среду ожидаем коррекции рынка в район 2780 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,3% по индексу Мосбиржи. Заметный откат нефтяных котировок, на наш взгляд, пока затрудняет дальнейший рост индекса, соответственно, сегодня в базовом сценарии ожидаем коррекции рынка в район 2780 пунктов по индексу Мосбиржи. Цены на нефть марки Brent в рублевом выражении вновь опустились ниже отметки в 4000 руб/барр., и примерно на 18% ниже максимумов апреля, однако от ощутимой коррекции в акциях нефтегазового сектора РФ сдерживает близость дивидендных отсечек", - прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.