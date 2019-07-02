Рынок акций РФ во вторник обновил пик индекса МосБиржи на закрытие торгов за счет ослабления рубля

Москва. 2 июля. Торги на рынке акций во вторник прошли на фоне коррекционных настроений на внешних площадках и упавшей нефти после решения ОПЕК+ продлить сделку по ограничению добычи сырья на 9 месяцев; динамика blue chips оказалась смешанной, при этом индекс МосБиржи смог обновить исторический максимум на закрытие торгов благодаря ослаблению рубля, а лидерами роста стали акции АФК "Система" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2809,81 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1398,26 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 63,31 рубля (+0,35 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -1,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%).

Подорожали акции АФК "Система" (+3,5%, до 10,526 рубля - максимум с мая 2018 года), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +0,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Мосбиржи" (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%).

Акции АФК "Система" ускорили рост с начала текущей недели после прошедшего в конце июня годового собрания акционеров - инвесторам понравились планы компании о сокращении долгов. Как сообщил на ГОСА основной бенефициар корпорации Владимир Евтушенков, "Система" в 2019 году постарается снизить долговую нагрузку на 70 млрд рублей, что поможет АФК "попасть в комфортную зону и в этой зоне дальше развиваться". По состоянию на 31 марта 2019 года финансовые обязательства корпоративного центра АФК "Система" составили 231,5 млрд рублей - на 0,4% ниже, чем годом ранее. Целевой показатель долговой нагрузки для АФК - 140-150 млрд рублей.

Индексы в США в понедельник выросли на 0,4-1,1% на фоне известий о возобновлении торговых переговоров США и Китая, хотя к закрытию торгов индикаторы сократили подъем в связи с сигналами ослабления глобального экономического подъема.

Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной. Также американским компаниям разрешено продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Тем временем Китай начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров.

Тем временем статданные, обнародованные в понедельник, указали на ослабление производственной активности в Китае, а индексы менеджеров закупок (PMI) в ряде стран оказались более низкими, чем ожидалось.

В промышленном секторе США, однако, активность продолжает расти, и ее темпы в июне замедлились менее существенно, чем ожидалось, показали опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился с 52,1 пункта до 51,7 пункта - минимума с октября 2016 года, тогда как эксперты прогнозировали более существенно падение - до 51,3 пункта.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,03%), "плюсует" Европа (DAX стоит на месте, CAC 40 и FTSE прибавляют 0,1-0,8%), умеренно проседает Америка (индексы теряют в пределах 0,1%).

В центре внимания трейдеров вновь оказался торговый конфликт США и Евросоюза: Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров (на сумму до $4 млрд), которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.

Тем временем нефть во вторник упала по факту продления странами ОПЕК+ сделки по ограничению добычи на 9 месяцев. Накануне страны ОПЕК одобрили продление сделки до конца марта 2019 года на прежних условиях - страны ОПЕК должны сохранять ограничения по производству нефти на уровне 800 тыс. б/с ниже относительно октября 2018 года. Во вторник глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих сообщил, что страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки. "Продление соглашение на 9 месяцев согласовано и физически подписана Хартия всеми 24 странами ОПЕК+", - сказал он.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $62,85 за баррель (-3,4% и +0,5% в понедельник), августовская цена WTI - до $56,85 за баррель (-3,8% и +1,1% накануне).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть к вечеру начала снижаться после продления сделки ОПЕК+ - видимо, этого становится недостаточным, чтобы обеспечить рост котировок.

В лидерах дня оказались бумаги АФК "Система", которые продолжили восстановление после сложного 2018 года. Компания планирует первичные размещения акций своих активов в 2020 году. Российский рынок акций заметно перегрет, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. Соответственно, периодическая фиксация прибыли в наиболее ликвидных бумагах вполне допустима.

После бурного понедельника европейские инвесторы предпочли проявить осторожность. Президент США Трамп заявил о том, что переговоры с Китаем возобновились, но любое соглашение должно быть выгодным для США. Учитывая то, что предыдущий переговорный процесс завершился провалом из-за непреодолимых противоречий, вероятность нового развала договоренностей остается высокой. Впрочем, одно из противоречий может быть снято: премьер Китая Ли Кэцян заявил, что КНР отменит ограничения на иностранное владение в финансовом секторе с 2020 года. Однако для Европы это слабое утешение, так как в Белом доме заговорили о торговых пошлинах для Европы, которую США обвиняют в субсидировании авиастроителей.

Новости о возобновлении переговоров между США и Китаем были отыграны накануне, и теперь на повестке дня данные по рынку труда США за май. Апрельская статистика пробудила надежды на то, что ФРС может пойти на снижение ставки, но пока заявления представителей регулятора остаются сдержанными. Кроме того, намеки на свежий раунд торгового противостояния с Европой говорят о том, что в торговой войне много фронтов. В России торговые вопросы пока не являются доминирующей темой, поскольку инвесторы переваривают дивидендный сезон и переоценку акций на фоне меняющихся ставок в мире и РФ. Рынок заметно перегрет, но повода для полноценной коррекции пока нет, считает Кочетков.

По словам эксперта Forex Club Валерия Полховского, нефть начала корректироваться вниз "на факте" решения ОПЕК+ о пролонгации сделки по ограничению добычи на 9 месяцев на прежних условиях. Снижение добычи странами ОПЕК+ составит 1,2 млн б/с к уровню октября 2018 года. При этом на саммите была принята хартия ОПЕК+, подразумевающая создание структуры для консультаций, предусматривающей периодические встречи, а секретариат ОПЕК будет основным координатором этой структуры. Таким образом, соглашение ОПЕК+ стало фактически бессрочным объединением для координации действий основных производителей нефти как в сторону сокращения, так и наращивания добычи.

Хартия ОПЕК+ закрепляет цель производителей поддерживать долгосрочное использование нефти и улучшать ее экологическое реноме. Объединение является открытым и добровольным, согласно хартии, встречи министров будут проходить не реже 1 раза в год.

В рамках встреч ОПЕК глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что процесс выхода Saudi Aramco на IPO не прекращался, оно может состояться в 2020-2021 годах. Таким образом, Саудовская Аравия заинтересована в высоких ценах на нефть, чтобы подороже продать пакет Saudi Aramco, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вторника показывали разнонаправленную динамику на фоне коррекционных настроений за рубежом. Фундаментальную поддержку акциям "Системы", вероятно, оказывает одобрение общим годовым собранием акционеров дивидендов за 2018 год на уровне 0,11 руб. на одну обыкновенную акцию или 2,2 руб. на одну GDR, считает эксперт.

Торги на фондовых биржах США проходят при умеренном снижении трех основных индексов. Оптимизм на рынке стих после обновления индексом S&P500 накануне исторического максимума на фоне торгового перемирия США и Китая. Теперь инвесторы будут ждать развития событий и прогресса в вопросе заключения торгового соглашения. Пока же Штаты угрожают обложить пошлинами европейские товары на сумму $4 млрд - торговый конфликт расширяет свою локацию.

На нефтяном рынке инвесторы нейтрально восприняли решение ОПЕК+ по продлению сделки, ограничивающей нефтедобычу на 9 месяцев. Такое решение, однако, может дать рынку базовую поддержу и уберечь его от более сильных продаж. Во вторник и среду инвесторы также ждут еженедельные данные по запасам сырья в США. Неделей ранее статистика порадовала "быков", указав на существенное сокращение запасов "черного золота", и не исключено, что подобная динамика повторится и на этой неделе, отмечает аналитик.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 2790 и 1390 пунктов, пока индикаторы находятся выше, сила игроков на повышение остается весьма высокой. Однако инвесторы начинают осознавать, что в торговых отношениях США и Китая сохраняется повышенная неопределенность. Кроме того, отношения Штатов с другими регионами также далеки от идеальных. Указанные факторы в краткосрочной перспективе создают риски нисходящей коррекции, в то время как на рынке нефти ждут данных по запасам. Повышенное внимание во второй половине недели будет направлено на ежемесячные данные по рынку труда США, которые могут повлиять, в том числе, на планы ФРС по процентным ставкам, считает Кожухова.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, индексу МосБиржи удалось закрепиться выше 2800 пунктов за счет ослабления рубля, в то время как внешний фон подавал сигналы о коррекции. На рынке энергоносителей на фоне продления соглашения ОПЕК+ продолжилось коррекционное снижение, в результате чего нефть марки Brent откатилась ниже $63 за баррель.

В целом, индекс МосБиржи продолжает восходящую динамику в рамках краткосрочного тренда ускорения, берущего начало от минимумов 13 мая. Позитивная техническая картина говорит в пользу возможности продолжения роста, целью которого может стать отметка 2900 пунктов. При этом кроме тренда, ближайшими поддержками для рынка выступают отметки 2730 и 2640 пунктов. Они, в случае начала коррекционного снижения, вызванного ухудшением внешнего фона или началом волны фиксации прибыли по спекулятивным "длинным" позициям, могу быть использованы "быками", как опорные точки для попыток возобновления роста, считает аналитик.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), несмотря на договоренности США и Китая продолжить торговые переговоры, инвесторы не особо верят в возможность скорого заключения новой торговой сделки. С другой стороны, рынок не сомневается в необходимости снизить процентную ставку ФРС США на заседании в июле, при этом вероятность снижения сразу на 50 базисных пунктов оценивается в 17%.

Чтобы достигнуть 100%-ного соблюдения сделки ОПЕК+, странам-экспортерам необходимо будет значительно (на 750 тыс. б/с) нарастить добычу нефти. В этих условиях плавное увеличение производства в течение 9 месяцев не приведет к резкому росту запасов нефти, компенсируя возможное снижение добычи в Иране, Венесуэле и Ливии. При этом растущая добыча США остается одним из факторов возможного появления профицита, полагают эксперты банка.

Однако ключевым риском для баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти остается неопределенность в торговых вопросах. На саммите G20 США и Китай договорились продолжить торговые переговоры, но заключение новой сделки будет возможно, только если стороны пойдут на взаимные уступки. Таким образом, не исключено введение 10%-ных тарифов на оставшийся импорт китайской продукции в США (объемом более $300 млрд). В этом случае страхи замедления мировой экономики и снижения спроса на нефть могут вновь оказать давление на нефтяные котировки, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По оценкам аналитиков Альфа-банка, поводом для охлаждения оптимизма на рынках во вторник стало предложение американских властей ввести дополнительные пошлины на товары, ввозимые из ЕС. Также не обрадовала статистика из США, где индекс деловой активности в производственной сфере ISM в июне опустился до 51,7 пункта - индикатор снижается третий месяца подряд и достиг минимумов с середины 2016 года.

Сейчас вопрос заключается в том, приведет ли потепление в американо-китайском торговом споре к тому, что инвесторы начнут понижать свои ставки на агрессивное смягчение политики крупнейшими центральными банками. Российский рынок акций должен будет приложить немалые усилия, чтобы показать рост, так как на фоне слабой статистики по обрабатывающей промышленности США и опасений по поводу перспектив американо-китайской торговой сделки инвесторы уходят из рисковых активов. В дополнение к этим опасениям США обдумывают новые пошлины против ЕС на фоне все расширяющегося торгового диспута.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-16,8% и -10,3% "префы"), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-4,1%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,6%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,4%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,3% и -2,5% "префы").

Выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+15,6% и +23,6% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+10%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+9,6%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+4,8%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,234 млрд рублей (из них 7,749 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,884 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).