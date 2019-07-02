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02 июля 2019 года 19:40

Рубль вечером лишь умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на сильное падение цен на нефть

Москва. 2 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине вслед за валютами emerging markets и несмотря на сильное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,5 руб./EUR1, подорожав на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,85 копейки - до 66,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах следом за большинством валют emerging markets. Участники торгов фиксируют прибыль на фоне снижения цен на нефть и в ожидании новых сигналов с мировых площадок, способных придать импульс движению нацвалюты после роста на сообщении о торговом перемирии между США и Китаем, о котором руководители двух стран договорились в ходе саммита G20 в Японии. При этом ранее в ходе торгов индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов.

Американо-китайские торговые переговоры уже начались, сообщил президент США Дональд Трамп. "Они уже начались. Они (переговорщики - ИФ) много общаются по телефонам, но и встречаются тоже. По сути, они начались", - сказал президент журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Кроме того, в центре внимания трейдеров оказалось возобновление торгового спора США и Евросоюза. Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров ЕС, на которые могут быть наложены пошлины в ответ на субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus. Отмечается, что список расширяется в ответ на "публичные заявления и по итогам дополнительного анализа". Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них подпадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино.

В свою очередь, Европейский союз подготовил перечень товаров из США, на которые он может ввести импортные пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Анна Полиенко, на фоне вернувшихся на мировые финансовые рынки опасений по поводу мировой торговли большинство валют развивающихся стран слабеют к доллару США вечером во вторник, причем рубль показывает один из худших результатов. "В числе прочего российской валюте не дает укрепиться снижающаяся нефть, и кроме того давление на рубль оказывает локальный фактор - конвертация дивидендов иностранными держателями российских акций", - подчеркнула Полиенко.

"Завтра Минфин РФ может опубликовать план покупок валюты ЦБ РФ на июль в рамках бюджетного правила. По нашим оценкам, покупки составят 250 млрд рублей, или около $4 млрд (в июне 310,3 млрд рублей), а докупки валюты (в пользу выпавших покупок в августе-декабре прошлого года) составят 64,4 млрд рублей (около $1 млрд). Таким образом, ежедневные покупки валюты могут снизиться до 13,7 млрд рублей, что почти на 30% меньше, чем в июне. Сократившиеся покупки могли бы быть позитивным фактором для рубля, однако это компенсируется снижением сальдо текущего счета из-за сезонности и коррекции нефтяных котировок", - также отметила Полиенко.

"На валютной секции "Московской биржи" рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам на фоне существенного снижения рынка энергоносителей. Отметим, что американской валюте удалось закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 5 июня. В результате, следующей преградой на пути дальнейшего роста выступает отметка 64 руб./$1, которая является сильным сопротивлением. В сложившихся обстоятельствах, учитывая отсутствие поддержки со стороны налогового периода, долларовые "быки" могут попытаться протестировать эту отметку. Однако важным фактором для рубля остается отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков, динамика которых может оказать поддержку рублю", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе вечерних торгов во вторник, внимание рынка переключилось на данные об активности в производственном секторе США и Китая. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 3,2% - до $62,98 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 3,62% - до $56,95 за баррель.

Давление на рынок оказали данные, которые свидетельствуют об ослаблении производственной активности в ряде стран. Как сообщалось, производственный PMI Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в июне опустился ниже отметки в 50 пунктов впервые за 4 месяца - он составил 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в мае. Между тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился с 52,1 пункта до 51,7 пункта - минимума с октября 2016 года, однако оказался лучше ожиданий, поскольку эксперты прогнозировали более существенно падение - до 51,3 пункта.

Поддержку ценам накануне оказало решение стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев. Страны ОПЕК в понедельник одобрили продление сделки по ограничению добычи до конца марта 2020 года. При этом условия сделки пока остаются неизменными - страны ОПЕК должны сохранять ограничения по производству нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки ниже относительно октября 2018 года.

Тем временем глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих сообщил, что страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки. "Продление соглашение на 9 месяцев согласовано и физически подписана Хартия всеми 24 странами ОПЕК+", - сказал он.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июля на 17,24 копейки, до 63,2265 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,18 копейки, до 71,408 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 20,71 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,2442 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 25,28 копейки и составил 63,265 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 40,832 млн, из которых $771,849 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 268,983 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 2,65 копейки по отношению к понедельнику, до 71,4336 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 3,3 копейки и составил 71,4673 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR755,704 млн, из которых EUR229,778 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR525,926 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 2 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 77,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 180 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 77,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 25 июня, банки разместили в ЦБ РФ 704,4 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 704,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 7,83% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 7,99% и 8,06% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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