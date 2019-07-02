Котировки евробондов РФ растут во вторник на оптимизме относительно перемирия между США и Китаем

Москва. 2 июля. Котировки российских еврооблигаций во вторник продолжают начатый накануне рост на позитиве от достижения перемирия в торговой войне между США и Китаем и начала торговых переговоров между странами. При этом темпы повышения котировок снизились по сравнению с предыдущим днем, а с учетом того, что американские казначейские обязательства (US Treasuries) повышаются со столь же умеренной скоростью, суверенные спреды почти не меняются к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК поднялись по отношению к закрытию 1 июля на 3 базисных пункта и составила 113,17% от номинала, что соответствует доходности 3,01% годовых (снижение на 2 базисных пункта).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 6 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,65% от номинала. Их доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,72% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился по сравнению с понедельником и остался на отметке 129 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 1 июля на 12 базисных пунктов - до 122,66% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 4,35% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали также на 12 базисных пунктов - до 118,43% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,34% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 19 базисных пунктов - до 107,04% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,59% годовых), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 107,32% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,01% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 10 базисных пунктов - до 111,64% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,51% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос также на 10 базисных пунктов, до 103,81% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,69% годовых).

"Во вторник рынок почти не изменился по сравнению с предыдущим торговым днем, большинство выпусков российских государственных еврооблигаций повторяет движение Treasuries. Долгосрочные выпуски торгуются на прежних уровнях, в то время как на краткосрочные выпуски наблюдается спрос, а почти любые предложения быстро выкупаются. Тем самым участники торгов продолжают демонстрировать позитивный настрой после снижения угрозы разрастания торговой войны между США и Китаем, а с учетом того, что других внешних факторов почти нет, рынок в основном повторяет динамику бенчмарок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.