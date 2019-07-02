Индекс МосБиржи пытается закрепиться выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок попытался продолжить восходящую динамику, однако рост показал лишь умеренный, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Сдерживающим фактором для наших акций стал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей, на фоне продления соглашения ОПЕК+, продолжилось коррекционное снижение, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2,5%. Некоторую поддержку нашему рынку оказала динамика западных фондовых площадок. К вечеру в Европе основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США послед первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18:00 мск вырос на 0,2%, до 2808 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Системы, ТМК и Газпромнефти, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговались ОГК-2 и МТС, упавшие на 2,3% и 1,8% соответственно. Индекс МосБиржи продолжает восходящую динамику в рамках краткосрочного тренда ускорения, берущего начало от минимумов 13 мая. Позитивная техническая картина говорит в пользу возможности продолжения роста, целью которого может стать отметка 2900 пунктов. При этом, кроме тренда, ближайшими поддержками для рынка выступают отметки 2730 и 2640 пунктов. Они, в случае начала коррекционного снижения, вызванного ухудшением внешнего фона или началом волны фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, могу быть использованы "быками" как опорные точки для попыток возобновления роста".

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