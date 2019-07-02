Индекс Московской биржи в шаге от главного сопротивления года - ГК "ФИНАМ"

"Индекс Московской биржи почти достиг уровень коррекции по Фибоначчи 161,8% (2900 пунктов) к падению индикатора в 2008 году. Это сложнейший уровень сопротивления! От таких уровней часто начинается сильная коррекция котировок. В результате такой коррекции индекс Московской биржи может попробовать протестировать силу поддержки восходящего тренда 2008 года (расположенного примерно на 1900 пунктов). Между текущими отметками и восходящим трендом 2008 года множество промежуточных поддержек и сильных трендов. Когда индекс их будет касаться, можно планировать аккуратные его покупки или покупки акций, составляющие его костяк. Но с жесткими "стопами", не очень дальними прицелами, и скромными целями. Более того, возможно, скоро придется продумать опционные и/или фьючерсные страховки от снижения индекса Московской биржи к тренду 2008 года", - указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Юлия Афанасьева.