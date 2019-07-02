Рубль умеренно корректируется вниз к доллару и евро, как и большинство валют emerging markets

Москва. 2 июля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного укрепления накануне и в ожидании новых импульсов к движению со стороны глобального рынка.

Курс доллара США составил 63,27 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,47 руб./EUR1, подорожав на 40,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,39 копейки - до 66,96 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июля на 17,24 копейки, до 63,2265 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,18 копейки, до 71,408 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции в начале месяца после роста в июне. Участники торгов фиксируют прибыль на фоне прекращения повышения цен на нефть и в ожидании новых сигналов с мировых площадок, способных придать импульс движению нацвалюты. Большинство валют emerging markets также снижаются во вторник в ожидании новостей относительно американо-китайских переговоров и торгового конфликта между США и ЕС. При этом ранее в ходе торгов индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов. Рост индикатора был обусловлен торговым перемирием между США и Китаем, о котором руководители двух стран договорились в ходе саммита G20 в Японии.

Американо-китайские торговые переговоры уже начались, сообщил президент США Дональд Трамп. "Они уже начались. Они (переговорщики - ИФ) много общаются по телефонам, но и встречаются тоже. По сути, они начались", - сказал президент журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Как обращает внимание аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после завершения саммита G20 у рынков появились сомнения в позитивном завершении торговой войны, тем не менее, перспективы рубля выглядят довольно неплохо. "Перемирие еще не означает завершения торговой войны. Более того, Китай может настаивать на полном снятии ограничений с Huawei, а не ограничиться временным дозволением закупать американские комплектующие. Пекин также настаивал на снятии ранее принятых пошлин и отказе от экономического давления в качестве инструмента ведения переговоров. Впрочем, сериал продолжается, и впереди у рынков будет много поводов как для падения, так и для роста на новостях с переговоров. У самого рубля остаются все его фундаментальные преимущества в виде положительного сальдо платежного баланса, профицитного бюджета, международных резервов выше суммы общего внешнего долга и, наконец, умеренно жесткой политики ЦБ РФ на фоне низкой доходности валют фондирования", - отметил Кочетков.

Кроме того, в центре внимания трейдеров оказалось возобновление торгового спора США и Евросоюза. Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров ЕС, на которые могут быть наложены пошлины в ответ на субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus. Отмечается, что список расширяется в ответ на "публичные заявления и по итогам дополнительного анализа". Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них подпадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино.

В свою очередь, Европейский союз подготовил перечень товаров из США, на которые он может ввести импортные пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

Цены на нефть снижаются во вторник днем после подъема накануне благодаря решению стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев. Давление на рынок, однако, оказывают сигналы ослабления глобального экономического подъема, повышающие опасения в отношении будущего спроса на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК опустилась на 0,22% - до $64,92 за баррель. Фьючерс на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,15% - до $59,0 за баррель.

Решение стран ОПЕК о продлении ограничения добычи еще на девять месяцев должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК, рад из которых, и прежде всего Россия, уже дали свое согласие.

"Краткосрочный потенциал укрепления российской валюты ограничивается довольно сдержанным интересом инвесторов к рисковым активам. Несмотря на то, что рубль завершил вчерашние торги в плюсе, сегодня риски для российской валюты смещены в сторону умеренного ослабления ввиду сильной динамики доллара США на глобальных площадках. Вчера динамику рубля также ограничивало снижение цен на нефть на фоне фиксации прибыли участниками нефтяного рынка. Тем не менее, продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи позволит нефтяным котировкам оставаться выше психологически важной для рубля отметки в $60 за баррель Brent. Кроме того, после возврата США и Китая к торговым переговорам сценарий с дальнейшей эскалацией торговой войны в ближайшее время пока выглядит маловероятным. Таким образом, российская валюта имеет все шансы для того, чтобы устойчиво закрепиться на текущих комфортных уровнях в районе отметки 63 руб./$1", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Основными факторами для курса рубля в ближайшие дни будут динамика нефтяных цен и реакция иностранных инвесторов на публикацию макроэкономических данных по США (ADP в среду и официальные данные по рынку труда в пятницу). Судя по поступающим новостям, ОПЕК+ все же продлил сделку по сокращению добычи на девять месяцев, что позитивно для нефтяного рынка. Но сохраняются риски того, что Саудовская Аравия все же решит наращивать добычу", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 2 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 77,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 180 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 77,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 25 июня, банки разместили в ЦБ РФ 704,4 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 704,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 7,83% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 7,99% и 8,06% годовых.