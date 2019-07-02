В среднесрочной перспективе не стоит ожидать значительного роста цен на нефть - ИК QBF

"По оценке Bloomberg, среднесуточная добыча нефти в России в июне оставалась второй месяц подряд ниже целевого показателя в рамках сделки ОПЕК+, потому что загрязнение нефтепровода "Дружба" привело к снижению поставок "черного золота" в Европу. В течение июня РФ добывала в среднем 11,115 млн баррелей в сутки, что на 35 тыс. баррелей ниже, чем норматив среднесуточной добычи для России, установленный ОПЕК+. В то же время по сравнению с маем текущего года добыча нефти и газового конденсата в РФ увеличилась на 0,8%, так как определенное количество нефти по нефтепроводу "Дружба" все же поставлялось. С 1 июля 2019 года поставки нефти по "Дружбе" возобновились в полном объеме, в связи с чем в текущем месяце количество нефти, добываемое РФ, вероятно, будет увеличено. Тем не менее сегодня по итогам заседания ОПЕК+ было принято решение о продлении ранее действующей сделки на следующие девять месяцев, что ограничит возможный потенциал наращивания добычи нефти Россией в пределах квоты картеля. В среднесрочной перспективе не стоит ожидать значительного роста цен на нефть, поскольку участники рынка продолжают опасаться снижения спроса из-за торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывают США, которые нарастили добычу "черного золота" до рекордной за всю историю отметки в 12,4 млн баррелей в сутки". - отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский.