Ухудшение фундаментальных факторов ограничивает возможности роста доллара США - Julius Baer

"Период опережающего роста американской экономики остался в прошлом, а преимущества доллара США, связанные с денежно-кредитной политикой, снижаются, поскольку ФРС США готовится снижать ставки, - отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Мейер и Дэвид Коль. - Мы пересматриваем наш прогноз по паре EUR/USD в сторону повышения, а по паре USD/JPY - в сторону понижения, поскольку американская валюта утратила потенциал к дальнейшему росту. С начала 2018 года американская экономика показывала опережающие темпы роста по сравнению с другими развитыми экономиками, что объясняло более сильные позиции американской валюты. Однако это преимущество сошло на нет в последние недели. Снижение опубликованного во вторник индекса производственной активности (ISM) до 51,7 является еще одним доказательством замедления темпов роста".

Встреча G20 завершилась проблеском надежды на разрешение торгового конфликта США и Китая, однако, по мнению экспертов, это вряд ли сможет обеспечить достаточную поддержку рыночным настроениям, чтобы развернуть общий тренд замедления экономического роста. В этом отношении переключение ФРС США на рельсы более мягкой политики также имеет под собой фундаментальные основания помимо политического и рыночного давления.

"В то время как американский регулятор готовится к снижению процентных ставок позднее в июле, а доходность по американским облигациям упала сильнее, чем по аналогичным бумагам в Европе и Японии, поддержка доллара со стороны процентных ставок также ослабевает, - констатируют Дэвид Мейер и Дэвид Коль. - При этом поддержка, связанная с денежно-кредитной политикой и защитными характеристиками американской валюты, может сохраниться в связи с усилением спроса в периоды повышенной неопределенности. Тем не менее, более слабые фундаментальные факторы затрудняют укрепление доллара США по отношению даже к слабым валютам. Мы не ожидаем дальнейшего ослабления евро, однако прогнозируем, что курс пары EUR/USD в течение следующих трех месяцев останется неизменным на уровне 1,13. Своей склонностью к более мягкой политике, ФРС США оказал давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ), при этом первый имеет больше свободы в снижении ставок, чем второй. Прежде чем решить снизить ключевую ставку еще больше, ЕЦБ нужно принять во внимание негативные последствия для банковской системы. Аналогичная ситуация сложилась в отношении японской иены, которая также получает поддержку благодаря ослаблению фундаментальных факторов роста доллара. Мы прогнозируем курс пары USD/JPY на уровне 108 в ближайшие три месяца".