Рынок железной руды растет на старых новостях - Julius Baer

"Текущая нехватка предложения на рынке железной руды не вызывает сомнений, и новости о снижении экспорта из Австралии и Бразилии не стали неожиданностью, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Котировки показали рост на старых новостях, подпитывая "бычьи" настроения на рынке. Если не брать в расчет текущий дефицит, мы по-прежнему видим достаточные уровни предложения на рынке и полагаем, что рано или поздно ралли прекратится. Оптимизм на сырьевых рынках в связи с торговым перемирием между США и Китаем не продлился долго, поскольку опубликованные в понедельник экономические данные не оправдали ожидания и возродили обеспокоенность по поводу темпов экономического роста. Единственным рынком, который не отреагировал на негатив, оказался рынок железной руды. Ее котировки продолжили рост, достигнув максимальных значений за последние пять лет, в том числе благодаря свежим новостям о проблемах на стороне предложения. Австралия, крупнейший производитель железной руды в мире, сократила прогнозы по отгрузкам на этот год, ссылаясь на связанные с погодными условиями перебои прошедшей весной. Однако в ближайшие годы поставки сырья из Австралии должны вырасти. Бразилия, второй по величине производитель железной руды в мире, продолжает испытывать последствия аварии на дамбе, произошедшей ранее в этом году. Объемы экспорта сократились на 17% в июне в годовом выражении, однако должны восстановиться, поскольку один из пострадавших рудников возобновил работу в конце июня. Несмотря на то, что наличие проблем на стороне предложения на рынке железной руды не вызывает сомнений, эти новости не должны были стать неожиданностью. Они уже отражены в недавних снижениях прогнозов по объемам производства различными горнодобывающими компаниями. Тем не менее, новости поддержали "бычьи" настроения и подтолкнули цены к росту выше фундаментально обоснованных уровней".