Курс рубля развернулся к снижению - FxPro

"Похоже, что курс рубля развернулся к снижению. В середине торгового дня во вторник пара USD/RUB растет на 31 копейку, доходя до 63.28 в начале сессии. EUR/RUB растет на 38 копеек до 71.43, после того как в понедельник подходила вплотную к 71. Отметим, что российская валюта начала отступать по отношению к доллару в течение всей последней недели, оттолкнувшись от уровней вблизи 62.50. Отчасти, это произошло вслед за тенденцией USD к росту на мировом рынке. Отчасти - из-за изменений в настроении участников торгов: сейчас они питают больше осторожности по отношению к рублю, который игнорировал взлет нефтяных котировок, но принялся отыгрывать их снижение вчера", - отмечают аналитики FxPro.

Свою роль, на взгляд экспертов, играет начало второго полугодия, которое может спровоцировать инвесторов к пересмотру своей торговой стратегии относительно рубля. "Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим волну фиксации прибыли в портфелях после впечатляющего роста курса с начала года. Видимо, за счет этой перетряски в данный момент, при прочих равных, рубль склонен к снижению, - полагают в FxPro. - В том случае, если сейчас действительно происходит глобальная смена стратегии, это может стать началом продолжительного снижения последующие месяцы. USD/RUB в этих условиях не будет испытывать значимого сопротивления, направившись в ближайшие недели в сторону 66. При этом, EUR/RUB может уйти выше 74 довольно быстро и нацелиться на уровни около 76 к концу года. Однако у рубля еще остается шанс отделаться "легким испугом" и вернуться к росту после непродолжительной коррекции. При таком сценарии, интерес к распродаже рубля без повода может поугаснуть уже вблизи отметок 64 за доллар и 72 за евро. Это те уровни, которые служили в предыдущие месяцы нижней границей торговых диапазонов, а теперь могут стать своеобразной областью сопротивления, откуда будут усиливаться покупки российской валюты".