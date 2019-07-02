Рынок акций РФ утром забуксовал в росте из-за коррекции в Газпроме и Сбербанке

Москва. 2 Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник на фоне известий о прогрессе в торговом противостоянии США и Китая (стороны возобновили переговоры) забуксовал в росте из-за наметившейся коррекции после ралли в бумагах "Газпрома" и Сбербанка).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2801,38 пункта (без изменений, максимум сессии - 2810 пунктов), индекс РТС просел до 1394,4 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 63,29 рубля (+0,33 рубля).

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,3% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%).

Просели бумаги Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

Индексы в США в понедельник выросли на 0,4-1,1% на фоне позитивных сдвигов в торговых переговорах США и Китая, хотя к закрытию торгов индикаторы сократили подъем в связи с сигналами ослабления глобального экономического подъема.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры. Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Президент США сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Тем временем Китай начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров.

Тем временем статданные, обнародованные в понедельник, указали на ослабление производственной активности в Китае, а индексы менеджеров закупок (PMI) в ряде стран оказались более низкими, чем ожидалось.

В промышленном секторе США, однако, активность продолжает расти, и ее темпы в июне замедлились менее существенно, чем ожидалось, показали опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился с 52,1 пункта до 51,7 пункта - минимума с октября 2016 года, тогда как эксперты прогнозировали более существенно падение - до 51,3 пункта.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,03%), "плюсует" Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,3%), но ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) в ожидании деталей возобновившихся торговых переговоров США и Китая.

Трамп сообщил в понедельник, что переговоры с КНР уже возобновились, отметив, что условия любой сделки "должны быть лучше для нас, чем для них", пишет CNBC. Эксперты Morgan Stanley ранее заявили, что, по их мнению, торгового перемирия между США и Китаем недостаточно, чтобы устранить неопределенность вокруг торговой политики, которая негативно сказывается на перспективах глобального экономического роста.

В центре внимания трейдеров вновь оказался торговый конфликт США и Евросоюза: Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.

Нефть утром во вторник консолидируется, поддержку оказывает решение стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Президент США Трамп сообщил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее отменил запланированную атаку. Трамп также добавил, что США не хотят войны с Ираном, но они не позволят Тегерану иметь ядерное оружие. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $65,18 за баррель (+0,2% и +0,5% в понедельник), августовская цена WTI - $59,09 за баррель (без изменений и +1,1% накануне).

Решение стран ОПЕК о продлении ограничения добычи еще на девять месяцев должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК, некоторые из которых, и прежде всего Россия, уже дали свое согласие.

По оценке эксперта "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадия Николаева, рынок нефти не испытал особой эйфории от решения Трампа и Си Цзиньпина о возобновлении торговых переговоров. Рисковые активы довольно быстро переварили итоги саммита и переключились на экономические сигналы, что сыграло против Brent. Слабые показатели деловой активности в крупнейших странах напомнили инвесторам о рисках дальнейшего замедления роста глобальной экономики, усилив беспокойство по поводу мирового спроса.

На этом фоне реакция на решение ОПЕК о продлении соглашения об ограничении добычи на девять месяцев оказалась скорее нейтральной. Теперь рынок ждет встречи экспортеров в формате ОПЕК+ во вторник, где производители в расширенном составе вынесут окончательный вердикт по сделке. Впрочем, учитывая, что рынок уже практически учел в ценах пролонгацию ограничений, позитивная реакция, скорее всего, будет кратковременной, причем угроза возобновления продаж на росте сохраняется. С технической точки зрения Brent нужно удержаться над уровнем $65 в краткосрочной перспективе, чтобы попытаться вернуться к недавним максимумам. Ближайшая поддержка проходит в районе $64,6, далее - на отметке $64,2 за баррель, преграждая путь к уровню $64 за баррель, отмечает Николаев.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов рекомендует сокращать позиции по акциям.

Накануне лучше рынка выглядели акции "Газпрома", которые инвесторы, видимо, покупали под дивиденды, учитывая, что бумаги концерна почти всегда быстро закрывает дивидендный "гэп". Однако покупать "Газпром" (MOEX: GAZP) сейчас опасно, поскольку акции сильно перекуплены, да и коррекция всего рынка может начаться в любой момент. "Шортить" совсем страшно - уже много "медведей" в "Газпроме" были убиты подобными выносами, какой наблюдался накануне, отмечает эксперт.

Американский рынок акций после резкого "гэпа" вверх утром в понедельник не стал продолжать восходящую динамику, а перешел к коррекции, что является негативным сигналом для всех рынков, указывающим на слабость покупателей. Рекомендуется сокращать длинные позиции в российских акциях, поскольку на новостном горизонте не видно поводов для роста (саммит G20 уже отыгран).

Страны ОПЕК согласились продлить сделку по сокращению добычи до 2020 года. Кроме того, рост спроса на топливо в сезон отпусков, прежде всего, в США должен вызвать увеличение потребления нефти. В совокупности с решением ОПЕК (к которому во вторник должны присоединиться другие крупнейшие нефтедобывающие страны) это все-таки должно вывести нефтяные цены Brent в район $70 за баррель, считает Антонов.

Аналитики компании FxPro также отмечают, что эйфория по поводу торгового перемирия США и Китая уступила место более сдержанному настрою после новой порции ужесточения торговой риторики. Трамп заявил, что сделка с КНР должна быть в пользу Штатов. Кроме того, правительство США вернулось к угрозе тарифов для ЕС в связи с субсидиями для Airbus. Помимо этого, данные производственной активности от ISM оказались выше прогнозов, а европейские индексы PMI в очередной раз разочаровали.

В целом градус оптимизма снизился, хотя участники рынка еще склонны к осторожным остаточным покупкам, нежели к распродажам на росте, полагают аналитики FxPro.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев, несмотря на возросший интерес к риску и сообщения о том, что ОПЕК+ продлит сделку не на шесть, а на девять месяцев, нефтяные фьючерсы привлекают распродажи на росте. Отчасти на это повлияло беспокойство по поводу мирового спроса, которое усилилось после выхода удручающих показателей деловой активности в ключевых странах. Тем не менее, в среднесрочной перспективе меры со стороны картеля и его союзников способны поддержать рынок перед лицом роста активности на сланцевых месторождениях США.

Во вторник эйфория мировых инвесторов угасает - на смену оптимизму в отношении переговоров США и КНР приходят сомнения в скором заключении сделки и волнения по поводу состояния мировой экономики. В ходе недавнего выступления китайский премьер указал на растущие риски для глобальной экономики и замедление мировой торговли. Учитывая ухудшение внешнего фона, а также отсутствие внятных позитивных сигналов с рынка нефти, российские индексы, которые явно перекуплены, могут перейти к умеренной коррекции.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, вопросы о будущем мировой торговли остаются, так как Китай - не единственное направление торговых споров США. Wall Street Journal пишет о том, что в ближайшее время США могут повысить пошлины на отдельные европейские товары, а также вернуться к вопросу наказания Европы за субсидии для Airbus.

Оптимизм в Азии во вторник уже не такой сильный. Участники соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи согласились продлить действие своих договоренностей еще на 9 месяцев, но это событие давно ожидалось рынком, поэтому влияние на котировки нефти не столь существенно. Между тем слабость производственных индексов в большинстве развитых стран говорит о том, что замедление глобальной экономики стало реальностью, и это может повлиять на объем потребления нефти. Кроме того, добыча в США пока продолжает расти, хотя в июне наблюдалась тенденция к сокращению производства. Сделка ОПЕК+ выполнялась в июне в объеме 163% во многом благодаря ограничениям, которые были наложены на Иран и Венесуэлу. В РФ добыча также оказалась ниже допустимого в рамках соглашения, что объясняется ограничениями в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба". Дальнейшие перспективы повышения котировок будут сдерживаться опасениями по поводу замедления мировой экономики, хотя американо-китайское торговое перемирие пока позволяет избежать худшего сценария.

Нефть пока торгуется в "плюсе", но после официального объявления о продлении сделки ОПЕК+ на рынке инвесторы вновь вернутся к опасениям по поводу спада потребления. На этом фоне отечественный рынок акций может скорректироваться вниз, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+14,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+10,8% и +10,3% "префы"), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,949 млрд рублей (из них 2,905 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 1,677 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).