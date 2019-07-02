Сделка ОПЕК+ позволит нефтяным ценам оставаться на комфортных уровнях выше 60 долл./баррель - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно восстанавливаются после вчерашнего падения практически на 3%. Снижение цен на нефть вчера произошло, несмотря на сообщения о том, что страны ОПЕК согласовали продление действующей сделки по сокращению добычи нефти (на 1.2 mbd) на 9 месяцев. Это дало участникам рынка повод зафиксировать часть прибылей от ранее открытых длинных позиций, что оказало умеренное давление на нефтяные контракты. Давление на котировки усилилось после публикации индекса ISM в Штатах, который оказался лучше ожиданий рынка, что негативно повлияло на динамику большинства рисковых активов. Сегодня состоится министерское заседание ОПЕК+, в ходе которого страны официально объявят о продлении сделки по сокращению добычи сырья. Сделка ОПЕК+, на наш взгляд, хотя и не станет драйвером роста нефтяных цен, позволит им оставаться на комфортных уровнях выше $60/bbl", - указывают эксперты "Нордеа Банка".