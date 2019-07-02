Рубль слегка корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после заметного роста накануне

Москва. 2 июля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного укрепления накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,99-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,0 руб./$1 (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,15 руб./EUR1 (+9 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 6,25 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,67 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,41 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,62 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного корректируется вниз после заметного роста по итогам предыдущих торгов на ожиданиях новых информационных поводов. Большинство валют emerging markets также снижаются утром во вторник, участники торгов ждут новостей относительно американо-китайских переговоров и торгового конфликта между США и ЕС.

Американо-китайские торговые переговоры уже начались, сообщил президент США Дональд Трамп. "Они уже начались. Они (переговорщики - ИФ) много общаются по телефонам, но и встречаются тоже. По сути, они начались", - сказал президент журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Кроме того, в центре внимания трейдеров вновь оказался торговый конфликт США и Евросоюза: Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.

Цены на нефть повышаются во вторник после подъема накануне благодаря решению стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев. Давление на рынок, однако, оказывают сигналы ослабления глобального экономического подъема, повышающие опасения в отношении будущего спроса на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась на 0,38% - до $65,31 за баррель. Фьючерс на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,3% - до $59,27 за баррель.

Решение стран ОПЕК о продлении ограничения добычи еще на девять месяцев должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК, некоторые из которых, и прежде всего Россия, уже дали свое согласие.