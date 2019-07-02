Сегмент ОФЗ позитивно отреагировал на улучшение внешнего фона по итогам саммита G-20 - Росбанк

"Сегмент ОФЗ позитивно отреагировал на улучшение внешнего фона по итогам саммита G-20: вчера доходности российских гособлигаций сдвинулись на 3-6 бп вниз. Вместе с тем, по нашим ощущениям, сейчас ажиотаж относительно "горячих" тем июня (снижение ключевой ставки Банком России, грядущее понижение ставки Fed Funds) несколько спадает, что стимулирует переход рынка в режим стабилизации, пусть и с преобладанием покупателей. Как свидетельствует опубликованный недавно план-график по заимствованиям Минфина на 3к'19, ведомство все еще не видит необходимости давить первичным предложением долга. Наиболее вероятные кандидаты на завтрашние первичные аукционы - длинные серии 26225 (май.34) или 26230 (мар.39), с лимитом по объему в 20-25 млрд руб.", - отмечают аналитики Росбанка.