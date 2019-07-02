Рынок рублевых корпоративных бондов во вторник не покажет яркой динамики цен

Москва. 2 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций во вторник не покажет яркой динамики цен на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, где игроки начинают выборочно фиксировать прибыль по выросших активам после успешного завершения саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии, полагают аналитики.

Фондовые индексы в США в понедельник выросли на 0,4-1,1% на фоне позитивных сдвигов в торговых переговорах США и Китая, хотя к закрытию торгов индикаторы сократили подъем в связи с сигналами ослабления глобального экономического подъема.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в минувшую субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры. Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Президент США сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Тем временем Китай начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров.

Тем временем статданные, обнародованные в понедельник, указали на ослабление производственной активности в Китае, а индексы менеджеров закупок (PMI) в ряде стран оказались более низкими, чем ожидалось.

В промышленном секторе США, однако, активность продолжает расти, и ее темпы в июне замедлились менее существенно, чем ожидалось, показали опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился с 52,1 пункта до 51,7 пункта - минимума с октября 2016 года, тогда как эксперты прогнозировали более существенно падение - до 51,3 пункта.

Во вторник в Азии динамика фондовых индексов смешанная (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) в ожидании деталей возобновившихся торговых переговоров США и Китая.

Гонконгский рынок, не работавший в понедельник из-за праздника, показал уверенный подъем, отыгрывая новость от торговом перемирии Вашингтона и Пекина, которую остальные рынки отыграли накануне.

Трамп сообщил в понедельник, что переговоры с КНР уже возобновились, отметив, что условия любой сделки "должны быть лучше для нас, чем для них", пишет CNBC. Эксперты Morgan Stanley ранее заявили, что, по их мнению, торгового перемирия между США и Китаем недостаточно, чтобы устранить неопределенность вокруг торговой политики, которая негативно сказывается на перспективах глобального экономического роста.

В центре внимания трейдеров также вновь оказался торговый конфликт США и Евросоюза: Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.

Нефть утром во вторник вернулась к росту после локальной коррекции, поддержку оказывает решение стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Президент США Трамп сообщил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку. Трамп также добавил, что США не хотят войны с Ираном, но они не позволят Тегерану иметь ядерное оружие.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:42 МСК составила $65,36 за баррель (+0,5% и +0,5% в понедельник), августовская цена WTI - $59,31 за баррель (+0,4% и +1,1% накануне).

Решение стран ОПЕК о продлении ограничения добычи еще на девять месяцев должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК, некоторые из которых, и прежде всего Россия, уже дали свое согласие.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник сократилась втрое по отношению к минувшей пятнице и оказалась существенно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,993 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,642 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику на фоне подъема мировых площадок на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июля вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 613,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-01" (+0,69%), "Фольксваген Банк-001Р-03" (+0,64%) и "Уралкалий-ПБО-05-Р" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД 001P-02R" (-0,85%), "РЖД-001P-12R" (-0,3%) и "ВЭБ.РФ-09" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Держава" определил ставку 25-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 2млрд рублей в размере 8,75% годовых. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей, а в феврале 2015 года провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Величина ставки 17-28-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России и премии в размере 1,25% годовых. Ставка текущего 23-го купона - 9% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 14 июля 2020 года.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 35-36-го купонов облигаций серии А18 в размере 0,05% годовых. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды имеют 50 квартальных купонов и погашаются частями, ставка текущего купона - 6,7% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 17 июля. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается государственными гарантиями РФ.

ПАО "ТрансФин-М" выкупило в рамках оферты 1 млн 46,205 тыс. облигаций серии БО-29 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 41,85% выпуска. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года, купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Ставка текущего купона - 10,05% годовых.

Рк аш

MOEX$#&: MOEX