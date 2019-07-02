Во вторник утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под некоторым давлением - ИК "Велес Капитал"

"Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника уверенным повышением, в ходе которого смогли устоять выше психологически важных отметок 2800 и 1400 пунктов соответственно, - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - В течение сессии индикаторы обновили исторический и годовой максимум, вновь войдя в зоны перекупленности дневных графиков. Ближайшими поддержками для индексов выступают отметки 2780 и 1390 пунктов - их преодоление служило бы сигналом в пользу ускорения возможной нисходящей коррекции. Рубль накануне также укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль опустилась чуть ниже отметки 63 руб. В целом доллар остается под давлением сопротивления 63,65 руб, которое ограничивает потенциал его краткосрочного роста. Пара евро/рубль упала в район годового минимума 70,97 руб, устояв чуть выше отметки 71 руб. Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под некоторым давлением ввиду ослабления оптимизма за рубежом и неспособности нефтяных цен преодолеть ближайшие сопротивления. В течение дня индексы могут консолидироваться или пытаться вернуться к росту при улучшении внешнего фона. Одно можно сказать точно - причин для серьезного нисходящего движения на рынке РФ, несмотря на перекупленность, пока не наблюдается".