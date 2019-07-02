Индекс МосБиржи во вторник будет консолидироваться в диапазоне 2780-2810 пунктов - Промсвязьбанк

Возвращение за стол переговоров США и КНР принесло новые надежды на заключение торговой сделки и способствовало росту спроса на рисковые активы в начале недели, напоминает эксперт Промсвязьбанка Роман Антонов. Индекс S&P 500 обновил исторический максимум, а цены на золото после ралли откатились вниз.

"В тоже время, если в отношениях с Китаем наметилось некоторое снижение напряжения, то этого нельзя сказать о ЕС, - указывает аналитик банка. - Вчера Торговое представительство США опубликовало дополнительный список европейских товаров на сумму $4 млрд, которые могут быть обложены тарифами. Напомним, что США и Евросоюз долгое время находятся в состоянии конфликта, связанного с государственными субсидиями в авиастроительной отрасли, в частности, это касается Airbus. В апреле текущего года американские власти уже подготовили ограничения в размере $21 млрд. Публичные же слушания по этому вопросу должны состояться 5 августа. По нашему мнению, возможное ухудшение взаимоотношений между США и Евросоюзом несет за собой негативное влияние на фондовые рынки и несколько снижает оптимизм после G20".

Однако, на взгляд Романа Антонова, все же наиболее насущной проблемой остается замедление темпов роста мировой экономики и ухудшение деловой активности в производственном секторе. Глобальный PMI в промышленности за июнь вчера показал снижение с 49,8 до 49,4 пунктов - первый случай с ноября 2012г., когда индекс два месяца подряд находился ниже нейтрального уровня в 50 пунктов. Отчасти это может быть связано новыми тарифами в отношении Китая, которые были введены в мае и ухудшением в связи с этим сентимента. Если обратиться к страновому разрезу, то снижение здесь продемонстрировали все ключевые страны, за исключением США, где PMI вырос с 50,1 до 50,6 пунктов. При этом альтернативный показатель - ISM оказался лучше ожиданий, но показал снижение до 51,7 пунктов (минимумы с октября 2016г.), что, по мнению Романа Антонова, в очередной раз подтверждает тезис о замедлении американской экономики, но не такими быстрыми темпами. Наиболее важную статистику стоит ждать в конце недели, когда будет опубликован отчет по американскому рынку труда.

"Российский рынок вчера показал рост более процента, индекс МосБиржи преодолел отметку в 2800 пунктов на волне общего позитива и сильной динамики в ключевых "фишках". Сегодняшний же день не богат на макростатистику, азиатские площадки демонстрируют умеренное снижение, цены на нефть замедлили свой рост. Исходя из этого, по нашему мнению, индекс МосБиржи сегодня будет консолидироваться в диапазоне 2780-2810 пунктов", - прогнозирует эксперт Промсвязьбанка.