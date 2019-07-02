Рекомендуем сокращать позиции по акциям - Алор Брокер

"Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются вблизи вчерашнего закрытия, очень слабо подрастает нефть. Поэтому мы ждем открытия российского рынка акций около нуля. Но затем, если внешний фон не начнет улучшаться, вполне возможна фиксация прибыли на сильно перекупленном российском фондовом рынке. В любом случае мы рекомендуем сокращать длинные позиции, поскольку на новостном горизонте не видно поводов для роста. Последний из них - саммит G-20 - был отыгран вчера. Впрочем, наш рынок может поддержать нефть. Вчера котировки "черного золота" мощно выросли в ходе азиатской сессии, но с открытием фондовой Америки резко пошли вниз. Причин для падения не было, наоборот, страны ОПЕК согласились продлить сделку по сокращению добычи до 2020 года. Скорее всего, вчера вечером мы увидели очередную спекулятивную и непредсказуемую "медвежью" атаку со стороны какого-то очень крупного игрока. Однако рост спроса на топливо в сезон отпусков прежде всего в США должен вызвать увеличение потребления нефти. В совокупности с решением ОПЕК (к которому сегодня должны присоединиться другие крупнейшие нефтедобывающие страны) это все-таки должно вывести нефтяные цены в район 70 долларов за баррель", - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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