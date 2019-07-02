Во вторник ожидаем открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2800 п. - ИК "Алго Капитал"

"Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 0.1%. Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением. Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2800 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистки сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.