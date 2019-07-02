Утренние прогнозы: поводов для роста акций во вторник не видно

По мнению аналитиков, во вторник утром российские фондовые индексы окажутся под некоторым давлением ввиду ослабления оптимизма за рубежом и неспособности нефтяных цен преодолеть ближайшие сопротивления.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника уверенным повышением, в ходе которого смогли устоять выше психологически важных отметок 2800 и 1400 пунктов соответственно. В течение сессии индикаторы обновили исторический и годовой максимум, вновь войдя в зоны перекупленности дневных графиков. Ближайшими поддержками для индексов выступают отметки 2780 и 1390 пунктов - их преодоление служило бы сигналом в пользу ускорения возможной нисходящей коррекции. Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под некоторым давлением ввиду ослабления оптимизма за рубежом и неспособности нефтяных цен преодолеть ближайшие сопротивления. В течение дня индексы могут консолидироваться или пытаться вернуться к росту при улучшении внешнего фона. Одно можно сказать точно - причин для серьезного нисходящего движения на рынке РФ, несмотря на перекупленность, пока не наблюдается".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются вблизи вчерашнего закрытия, очень слабо подрастает нефть. Поэтому мы ждем открытия российского рынка акций около нуля. Но затем, если внешний фон не начнет улучшаться, вполне возможна фиксация прибыли на сильно перекупленном российском фондовом рынке. В любом случае мы рекомендуем сокращать длинные позиции, поскольку на новостном горизонте не видно поводов для роста. Последний из них - саммит G-20 - был отыгран вчера. Впрочем, наш рынок может поддержать нефть".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Российский рынок вчера показал рост более процента, индекс МосБиржи преодолел отметку в 2800 пунктов на волне общего позитива и сильной динамики в ключевых "фишках". Сегодняшний же день не богат на макростатистику, азиатские площадки демонстрируют умеренное снижение, цены на нефть замедлили свой рост. Исходя из этого, по нашему мнению, индекс МосБиржи сегодня будет консолидироваться в диапазоне 2780-2810 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2800 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистки сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок".