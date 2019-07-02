Фондовые рынки ждут деталей торговых переговоров, нефть дешевеет на сигналах ослабления мировой экономики

Фондовые индексы США выросли в понедельник, подорожали акции чипмейкеров. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно, рынок ждет деталей торговых переговоров. Нефть дешевеет на сигналах ослабления мировой экономики, Brent торгуется около $65 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне позитивных сдвигов в торговых переговорах США и Китая.

Тем не менее, к закрытию рынка индексы сократили подъем в связи с сигналами ослабления глобального экономического подъема.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры. Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились. Кроме того, президент сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Тем временем Китай начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров.

Новость про Huawei вызвала повышение котировок акций технологических компаний, включая Advanced Micro Devices (+2,7%), Qualcomm (+1,9%), Micron Technology (+3,9%), Intel (+0,4%), Western Digital (+4,4%) и NVIDIA (+1,2%).

"Проблема в том, что торговый конфликт уже нанес ущерб экономике", - отмечает управляющий партнер Harris Financial Group Джеймс Кокс.

"Уже год как идет этот спор, и мы начинаем видеть последствия повышения пошлин для прибылей компаний", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на ослабление производственной активности в Китае, а индексы менеджеров закупок (PMI) в ряде стран оказались более низкими, чем ожидалось.

"Экономическая статистика разочаровывает. Практически каждый промышленный PMI был хуже прогнозов, включая индикаторы КНР, Германии, Евросоюза и Великобритании. Все эти PMI теперь находятся ниже 50 пунктов, что говорит о масштабном снижении активности в промсекторе", - отмечает президент Sevens Report Том Эссайе.

В промышленном секторе США, однако, активность продолжает расти, и ее темпы в июне замедлились менее существенно, чем ожидалось, показали опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился с 52,1 пункта до 51,7 пункта - минимума с октября 2016 года, тогда как эксперты прогнозировали более существенно падение - до 51,3 пункта.

Котировки бумаг Applied Materials Inc. подорожали в понедельник на 1,7%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников сообщил о приобретении менее крупного японского конкурента Kokusai Electric за $2,2 млрд.

Цена акций Genesee & Wyoming Inc. подскочила на 8,8%. Brookfield Infrastructure Partners договорилась о покупке этой железнодорожной компании за $8,4 млрд, что на 12% превышает ее капитализацию на закрытие рынка в пятницу.

В то же время стоимость акций Freeport-McMoRan Inc. упала на 1,4% после того, как один из крупнейших в мире производителей меди ухудшил прогноз на второй квартал из-за падения цены металла.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 0,4% и составил 26717,43 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,8% - до 2964,33 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 1,1%, достигнув 8091,16 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно во вторник, трейдеры ждут деталей возобновившихся торговых переговоров между США и Китаем.

Гонконгский рынок, не работавший в понедельник из-за праздника, демонстрирует уверенный подъем, отыгрывая новость от торговом перемирии Вашингтона и Пекина, которую остальные рынки отыграли накануне.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,2%, японский Nikkei 225 - 0,1%. Тем временем китайский Shanghai Composite теряет 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 колебался между ростом и снижением и закрылся в небольшом плюсе - 0,1%.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.

Трамп сообщил в понедельник, что переговоры уже возобновились. Он отметил, что условия любой сделки "должны быть лучше для нас, чем для них", пишет CNBC.

Эксперты Morgan Stanley ранее заявили, что, по их мнению, торгового перемирия между США и Китаем недостаточно, чтобы устранить неопределенность вокруг торговой политики, которая негативно сказывается на перспективах глобального экономического роста.

В центре внимания трейдеров вновь оказался торговый конфликт США и Евросоюза: Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.

В Японии лидерами подъема во вторник являются акции Fujitsu (+2,9%) и Hitachi (+2,7%); бумаги нефтекомпании Inpex теряют в цене 1,1%.

В Гонконге дорожают акции производителей электронных компонентов Sunny Optical (+8,7%) и AAC (+8,5%), а также операторов казино Sands China (+7,4%) и Galaxy Entertainment (+7,6%).

Среди южнокорейских компаний дорожают акции чипмейкера SK Hynix (+1,7%), в то время как бумаги производителя автомобилей Hyundai Motor теряют в цене 2,8%.

Австралийский фондовый индекс колебался между ростом и снижением после уменьшения Резервным банком Австралии (RBA) ключевой процентной ставки до рекордно низкого уровня в 1%.

Стоимость бумаг Westpac Banking упала на торгах в Сиднее на 1,7%, Rio Tinto - выросла на 1,6%.

Цены на нефть опускаются во вторник после подъема накануне благодаря решению стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев.

Давление на рынок, однако, оказывают сигналы ослабления глобального экономического подъема, повышающие опасения в отношении будущего спроса на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $65,04 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $65,06 за баррель, поднявшись на $0,32 (0,49%).

Фьючерс на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,1 (0,17%) - до $58,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,62 (1,06%), до $59,09 за баррель.

"Цены на нефть опускаются, поскольку слабые глобальные экономические индикаторы способствуют росту опасений в отношении подъема экономики, что перевешивает позитив, связанный с продлением сделки об ограничении добычи странами ОПЕК", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures в Сеуле Ким Кварграэ.

"Рынок по-прежнему ждет деталей соглашения ОПЕК", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Решение стран ОПЕК о продлении ограничения добычи еще на девять месяцев должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК, некоторые из которых, и прежде всего Россия, уже дали свое согласие.

Кроме того, трейдеры следят за развитием торгового конфликта США и Евросоюза: Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.