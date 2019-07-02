Рубль может остаться до августа в диапазоне 62-65 по отношению к доллару - ГК "ФИНАМ"

"Российская валюта завершила торги на отметке 62,96, потеряв 0.27% по отношению к американскому доллару. Прозрачные намеки крупнейших мировых центробанков на смягчение монетарной политики в июне привели к росту активности нерезидентов на российских фондовых и долговых площадках, что способствовало укреплению рубля. В июле негативное влияние на курс национальной валюты могут оказать фиксация прибыли на российском рынке акций, конвертация дивидендных выплат нерезидентами, а так же смена конъюнктуры на мировых финансовых рынках. В связи с чем до августа рубль может остаться в диапазоне 62-65 по отношению к доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.35 и 63.80", - отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.