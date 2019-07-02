Потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней выглядит ограниченным - Промсвязьбанк

В последние несколько торговых сессий пара доллар/рубль консолидируется вблизи отметки в 63 руб/долл., констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Итоги саммита G20, состоявшегося в конце прошлой недели, оказали поддержку основной группе валют развивающихся стран, но поддержка эта, по мнению эксперта, носит весьма локальный характер. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) впервые с апреля превысил отметку в 1650 пунктов и постепенно приближается к максимумам этого года (район 1660 пунктов). На взгляд аналитика, для дальнейшего выраженного роста валют EM крайне желательно увидеть общую слабость доллара на FX, без этого - демонстрировать дальнейшее укрепление будет проблематично.

"Что касается фундаментальных оценок, то на текущий момент, согласно нашей модели, курс рубля близок к равновесному, исходя из текущей динамики нефтяных котировок и ключевых макропоказателей. По итогам первого полугодия российская валюта в лидерах на валютном рынке, прибавив чуть более 10%. Такой результат получен за счет ряда факторов: общей дешевизны рубля в конце прошлого года, улучшению настроений на глобальных рынках, сезонно сильному счету текущих операций, увеличению лимитов (в моменте даже отказу от них) на аукционах по размещению ОФЗ. К концу полугодия сезонность текущего счета начинает играть уже против рубля (объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать приток валюты по текущему счету), Минфин на последних аукционах по размещению ОФЗ устанавливает сравнительно небольшие лимиты, какой-либо масштабной недооценки рубля по фундаментальным моделям не наблюдается. Потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней, на наш взгляд, выглядит ограниченным. На горизонте ближайших дней в паре доллар/рубль ориентируемся на продолжение консолидации вблизи отметки в 63 руб/долл.", - заключает Михаил Поддубский.