Рубль уверенно растет к бивалютной корзине вечером в понедельник благодаря позитиву на глобальном рынке и дорожающей нефти

Москва. 1 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря подъму позитивных настроений на внешних рынках на фоне приостановки торговой войны между США и Китаем и дорожающей в связи с продлением соглашения ОПЕК+ нефти.

Курс доллара США составил 62,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,2 руб./EUR1, подешевев на 64,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,54 копейки - до 66,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к бивалютной корзине на вечерних торгах благодаря росту спроса на рублевые активы на фоне общемирового повышения интереса к риску и позитивной динамики цен на нефть. Участники рынков с оптимизмом оценивают перемирие в торговом споре, заключенное лидерами США и Китая. На этом фоне индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов, индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI повышается вторую сессию подряд, торгуясь вблизи максимальных отметок с июня 2018 года.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры. Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились. Кроме того, Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co, в то время как Китай начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, в понедельник рубль укрепляется к доллару и евро благодаря росту цен на нефть после того, как в выходные были достигнуты соглашения по продлению квотирования добычи до начала следующего года. "Кроме того, укреплению рубля способствует достижение договоренностей о продолжении торговых переговоров между США и Китаем. Перемирие между двумя крупнейшими экономиками мира дает рынкам время, и напомню, после предыдущего саммита G20 в Аргентине после такого же решения между США и Китаем рынки росли несколько месяцев. В этот раз мы не ожидаем столь же длительного роста, и в дальнейшем укрепление рубля может быть обеспечено повышением цен на "черное золото" и риторикой ФРС США относительно возможного смягчения монетарной политики. При этом потенциал укрепления рубля ограничен, так как нацвалюта в последнее время чувствовала себя уверенно. Сдерживающим фактором для котировок станет падение спроса на ОФЗ, свидетельством чего стал последний аукцион Минфина. В прошлую среду спрос на его бумаги был незначительный. Полагаем, что некоторое время рубль еще будет укрепляться, однако уже к середине недели "доллар-рубль" может вернуться к 63 руб./$1", - подчеркнул Союнов.

Аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова также отмечает, что рубль начал неделю на благоприятном внешнем фоне после встречи Трампа и Си Цзиньпина и в ожидании продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. "В пятницу Минфин РФ опубликовал план заимствований на третий квартал текущего года. Министерство планирует разместить 300 млрд рублей на аукционах ОФЗ, что вдвое ниже, чем перевыполненный во втором квартале план заимствований в 600 млрд рублей. Ранее мы отмечали, что в условиях более низкого объема заимствований со стороны Минфина динамику рубля будет определять внешняя конъюнктура на глобальных площадках, а не спрос со стороны нерезидентов на российские активы, как это было в последние месяцы", - добавила Евдокимова.

Цены на нефть продолжают расти в ходе вечерних торгов в понедельник, основную поддержку рынку оказывают новости об ограничении добычи ОПЕК. Министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить ограничения добычи нефти еще на девять месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания. Решение еще должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже дали свое согласие.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 0,42% - до $65,01 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,7% - до $58,88 за баррель.

Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил журналистам, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи. При этом обязательства по объемам сокращения добычи будут сохранены на уровне принятых на первое полугодие 2019 года.

Еще одним значимым событием для рынка является тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 июля на 5,15 копейки, до 63,0541 руб./$1, и уменьшил курс евро на 42,17 копейки, до 71,3962 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 3,97 копейки по отношению к пятнице и составил 63,0371 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 2,2 копейки и составил 63,0124 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 60,718 млн, из которых $747,883 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 312,835 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 28,2 копейки по отношению к пятнице, до 71,4601 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 27,26 копейки и составил 71,4438 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR857,042 млн, из которых EUR232,889 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR624,153 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 7,83% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 8,0% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 8,07% годовых.