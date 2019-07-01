Рынок акций РФ начал II полугодие с обновления максимумов индексов после G20, лидировал Газпром

Москва. 1 июля. Рынок акций РФ начал второе полугодие с уверенного роста вслед за мировыми площадками на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии; индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 2800 и 1400 пунктов соответственно, при этом локомотивом подъема выступили раллировавшие акции "Газпрома", обновившие максимум за месяц.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2801,47 пункта (+1,3%, максимум сессии и новый исторический пик - 2813,4 пункта), индекс РТС - 1401,64 пункта (+1,5%, максимум дня - 1409,76 пункта - новый пик с июня 2014 года); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,4%.

Доллар просел до 62,97 рубля (-0,27 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпрома" (+5,4%, до 245,5 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +2,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,3%) и упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2018 год с учетом расчетов "Т+2" акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-6,8%, до 2,3405 рубля; дивиденды - 0,21 рубля на акцию).

Старший вице-президент по финансам и стратегии "Полюса" Михаил Стискин в интервью FT сообщил, что компания планирует увеличить free float до 25-30%. Сейчас free float "Полюса" - 20,54% акций. Последнее его увеличение произошло в апреле этого года, когда мажоритарий "Полюса" Polyus Gold International Limited (PGIL), бенефициаром которого является Саид Керимов, продал на рынке около 3,8% акций за $390 млн. После размещения PGIL владеет около 79% акций. Казначейский пакет "Полюса" - 0,91%.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) подписал договор с японским консорциумом Mitsui/Jogmec о продаже доли из 10% в "Арктик СПГ 2". Таким образом, "НОВАТЭК" договорился уже о продаже 40% в проекте - по 10% покупают французская Total, китайские CNPC и CNOOC, и 10% - японский консорциум.

Лидеры США и Китая по итогам встречи в субботу, 29 июня, в рамках саммита G20 в Осаке сумели договориться о перемирии в торговом споре.

Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон и Пекин возобновят двусторонние переговоры, при этом Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Китай, тем временем, начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров, пишет MarketWatch.

На этих новостях в понедельник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 прибавил 2,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,2%), "плюсуют" Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,5-1%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Президент США Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.

Нефть в понедельник днем также дорожала на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля, однако к вечеру наметилась коррекция - цена Brent поднималась до $66,75 за баррель, а затем откатилась ниже $65 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,92 за баррель (+0,3% и -1,4% в пятницу), августовская цена WTI - $58,85 за баррель (+0,7% и -1,6% в пятницу).

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в субботу. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает более целесообразным продлевать на 9 месяцев.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве стран ОПЕК и не-ОПЕК может быть утверждено во вторник на встрече министров энергетики стран ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих. По его оценке, соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти правильнее всего продлить на 9 месяцев до конца марта 2020 года, однако если рынок сбалансируется раньше этого срока, то можно будет снизить объем сокращений.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, для всего мира саммит G20 стал не слишком продуктивным, но для российских активов хватило того, что Китай и США заключили торговое перемирие, а также успешных переговоров президента РФ Путина с лидерами ведущих стран Запада. Последнее заметно отличает прошедший саммит от предыдущих, где представители G7 предпочитали держаться на расстоянии.

Нефть подросла благодаря консенсусу между РФ и Саудовской Аравией по вопросу продления соглашения об ограничении добычи. Соответственно, рост бумаг крупнейших корпораций внес основной вклад в повышение индексов. Акции "Газпрома" лидировали в подъеме за счет новостей об изменении маршрута "Северный поток 2" в обход территориальных вод Дании, которая затягивала с разрешением строительства. Кроме того, среди лидеров вновь было много представителей электроэнергетики.

В пользу рубля продолжает работать его высокая доходность, а также снижение санкционных рисков после саммита G20. Естественно, что продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+ на 6-9 месяцев также обещает более устойчивую цену нефти, что обеспечит приток валюты в РФ. В любом случае сценарий укрепления рубля в зону 61-62 руб./$1 остается достаточно вероятным, считает аналитик.

Министр энергетики РФ Новак сообщил, что все производители РФ поддержали продление соглашения об ограничении добычи на 6-9 месяцев. Данную позицию поддерживают также почти все участники ОПЕК+. Добыча в РФ в июне составила 11,15 млн б/с, что вписывается в рамки выполнения соглашения. В июне соглашение выполнялось на 163%, что объясняется падением добычи в Венесуэле и Иране. Вполне вероятно, что до Дня независимости в США рост рынков сохранится, а затем они будут реагировать на данные по американской безработице, которые способны изменить ожидания по поводу политики ФРС, полагает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, внешний фон и "Газпром" (MOEX: GAZP) вытянули рынок акций РФ на новые максимумы. Нефть подорожала на новостях о возможном продлении сделки ОПЕК+ на 6-9 месяцев. Результаты G20 сказались на широком спектре высокорисковых активов, и российский рынок не стал исключением. В краткосрочной перспективе восходящая динамика рынка акций РФ может продолжиться, а индекс МосБиржи может попытаться подтянуться в район 2900 пунктов.

Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам на фоне роста нефти и спроса на валюты развивающихся рынков. В сложившихся обстоятельствах доллар может продолжить негативную динамику - целью "медведей" может стать пробой поддержки 62,5 руб./$1, считает аналитик.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, после саммита G20 в целом можно говорить о временном перемирии между Китаем и США. Договоренности продолжать совместную работу были позитивно восприняты инвесторами. Риск существенной эскалации снизился как минимум в краткосрочной перспективе, поэтому неделя пройдет на оптимистичной ноте.

На минувшей неделе глава ФРС заявил о том, что он готов предпринять необходимые меры для поддержки экономики, но не будет чрезмерно реагировать на краткосрочные изменения статистики. Это заявление особенно важно с учетом того, что на текущей неделе будет опубликована статистика по рынку труда. Данные за май были весьма слабые, и если июньская статистика тоже покажет незначительный рост занятости, то для ФРС это будет очередным аргументом в пользу снижения ставки. Если же данные окажутся лучше прогнозов, то можно будет говорить о том, что ситуация в экономике не ухудшается, и ожидания инвесторов по снижению ставки, возможно, станут менее агрессивными, считает эксперт.

По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, итоги G20 позволили несколько снизить уровень геополитических и торговых рисков в мире. Главы США и КНР договорились о продолжении работы в направлении торгового соглашения, введения новых пошлин со стороны Вашингтона не будет. Саммит лидеров США и РФ также продемонстрировал обоюдный интерес в развитии диалога. Кроме того, новость о продлении срока действия сделки между крупнейшими экспортерами по сокращению добычи нефти может в ближайшие дни сместить ценовую конъюнктуру Brent ближе к $70 за баррель.

В итоге общерыночный "risk on" вывел индекс МосБиржи на новые максимумы выше 2800 пунктов. Основные покупки сосредоточены в нефтегазовом секторе, также подорожали "любимые" бумаги нерезидентов - акции Сбербанка.

Вместе с тем, уйти значительно выше рубежа 2800 пунктов по индексу МосБиржи у рынка на текущей неделе вряд ли получится, поскольку в ближайшие дни предстоит целый ряд дивидендных отсечек. Кроме того, на активности торгов все заметнее сказывается сезонный фактор, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+38,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+10,2%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+7,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6,3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,3%).

Подешевели бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-7,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,326 млрд рублей (из них 19,423 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 12,302 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).