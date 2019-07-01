01 июля 2019 года 18:45
Котировки евробондов РФ в понедельник поднимаются на фоне возросшего "аппетита к риску"
Москва. 1 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник уверенно растут благодаря увеличению у глобальных инвесторов "аппетита к риску" после итогов саммита G20 и намерения президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина возобновить торговые переговоры.
Исключение составил выпуск евробондов с погашением в 2030 году, который демонстрирует незначительное ослабление на фоне начавшейся фиксации прибыли. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются в цене на фоне укрепления доллара, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности соответствующих базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК опустилась по отношению к закрытию 28 июня на 2 базисных пункта и составила 113,15% от номинала, что соответствует доходности 3,03% годовых (повышение на 1 базисный пункт).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,63% от номинала. Их доходность повысилась на 2 пункта и составила 1,73% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 пункт и составил 130 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 28 июня на 78 базисных пунктов - до 122,42% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 4,37% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 82 базисных пункта - до 118,29% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 4,35% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 31 базисный пункт - до 106,87% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,62% годовых), с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 107,27% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,02% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 119 базисных пунктов - до 111,78% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 4,51% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 25 базисных пунктов, до 103,67% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,71% годовых).
"В понедельник рынок государственных еврооблигаций растет. Основным позитивным моментом для котировок стали итоги саммита G20, а именно решение Трампа и Си Цзиньпина возобновить торговые переговоры. Рынок очень позитивно отреагировал на эту новость, поэтому мы видим уверенное укрепление практически по всему спектру российских государственных еврооблигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.
Опубликовано: /Финмаркет/
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