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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Внешний фон и Газпром вытянули рынок на новые максимумы - Промсвязьбанк
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01 июля 2019 года 18:45

Внешний фон и Газпром вытянули рынок на новые максимумы - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок смог выйти на новые исторические максимумы на позитивном внешнем фоне, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, новостях с состоявшегося на прошлой неделе саммита G-20, западные фондовые площадки смогли продемонстрировать уверенный рост. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7% и 0,9%. На рынке энергоносителей позитивные настроения также поддержали новости о возможном продлении сделки ОПЕК+ на 6-9 месяцев, в результате чего нефть марки Brent выросла более чем на 1,5%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18:05 прибавил 1,4%, преодолев отметку 2800 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ОГК-2 и Газпрома, рост которых превысил 5%. Хуже рынка торговались Новатэк и Мосэнерго, упавшие на 2,4% и 7,6% соответственно. Результаты G-20 сказались на широком спектре высокорисковых активов, и российский рынок не стал исключением. Это позволило индексу МосБиржи продолжить восходящую динамику и подняться к новым историческим максимумам. При этом в краткосрочной перспективе восходящая динамика может продолжится, а индекс МосБиржи может попытаться подтянуться в район 2900 пунктов".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Норильский Никель ГМК


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