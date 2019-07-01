БКС снизил рейтинг GDR Х5 до "продавать" в связи с ростом котировок

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"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 с "покупать" до "продавать" в связи с ростом розничной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами "БКС Глобал Маркетс", осталась без изменения и составляет $37 за штуку.

"Мы понижаем нашу рекомендацию до "продавать", поскольку фундаментальный потенциал роста ограничен", - говорится в обзоре банка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $34,09 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $34,29 за штуку.