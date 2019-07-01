БКС снизил рейтинг GDR Х5 до "продавать" в связи с ростом котировок

"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 с "покупать" до "продавать" в связи с ростом розничной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами "БКС Глобал Маркетс", осталась без изменения и составляет $37 за штуку.