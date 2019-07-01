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Главная / Мнения аналитиков / Нефть марки Brent останется на неделе близкой к уровню $65 за баррель, при этом риск повышения цены сохранится - Альфа-банк
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01 июля 2019 года 17:57
Нефть марки Brent останется на неделе близкой к уровню $65 за баррель, при этом риск повышения цены сохранится - Альфа-банк
"Какое влияние окажет решение о сокращении добычи, сказать трудно. Добыча нефти в Иране и Венесуэле, которые находятся под санкциями США, снизилась больше, чем в странах OPEC+, которые по сути являются участниками договора о сокращении поставок. Таким образом фактические поставки снизились на 2,5 млн баррелей в сутки, тогда как договаривались о снижении поставок на 1,2 млн баррелей в сутки. Видимо, президент Трамп имел больше влияния на добычу нефти, чем OPEC. Тем не менее, министр энергетики Саудовской Аравии считает, что соглашение продлить сделку по сокращению добычи странами OPEC+ с июля может привести к сокращению мировых запасов нефти и сбалансировать нефтяной рынок. Мы ожидаем, что эта мера сохранит цену на нефть марки Brent близкой или выше $65 за баррель на этой неделе, при этом риск повышения цены сохранится на фоне напряженности вокруг Ирана и возможности перебоев в поставках нефти из Ливии и Нигерии", - отмечают аналитики Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Х5 Синергия
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