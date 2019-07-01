Рубль немного ускорил рост к доллару и евро днем в понедельник благодаря позитиву на глобальном рынке

Москва. 1 июля. Доллар и евро немного усилили темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря росту позитивных настроений на внешних рынках на фоне приостановки торговой войны между США и Китаем и ожиданий продления соглашения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи.

Курс доллара США составил 63,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,5 руб./EUR1, подешевев на 34,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,06 копейки - до 66,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 июля на 5,15 копейки, до 63,0541 руб./$1, и уменьшил курс евро на 42,17 копейки, до 71,3962 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил повышение к доллару и евро на дневных торгах. Рублевые активы пользуются спросом у инвесторов благодаря общемировому увеличению спроса на риск и позитивной динамики цен на нефть. На этом фоне индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов, индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI повышается вторую сессию подряд, торгуясь вблизи максимальных отметок с июня 2018 года.

Участники торгов позитивно оценивают перемирие в торговом споре, заключенное лидерами США и Китая. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры. Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились. Кроме того, Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co, в то время как Китай начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров.

"Итоги саммита G20, на наш взгляд, противоречивы для валют emerging markets. С одной стороны, рост аппетита к риску на рынках может способствовать новому импульсу на укрепление валют развивающихся стран, однако отметим, что на глобальном валютном рынке американский доллар укрепляет свои позиции против большинства конкурентов (индекс доллара DXY превысил отметку в 96,50 пункта). Таким образом, если итоги саммита и принесли позитив для валют развивающихся стран, то этот позитив достаточно локальный. Умеренный рост риск-аппетита на глобальных рынках может способствовать новой попытке пары "доллар-рубль" уйти ниже отметки в 63 руб./$1. При этом с фундаментальной точки зрения потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней, на наш взгляд, ограничен", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова также отмечает, что рубль начал неделю на благоприятном внешнем фоне после встречи Трампа и Си Цзиньпина и в ожидании продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. "В пятницу Минфин РФ опубликовал план заимствований на третий квартал текущего года. Министерство планирует разместить 300 млрд рублей на аукционах ОФЗ, что вдвое ниже, чем перевыполненный во втором квартале план заимствований в 600 млрд рублей. Ранее мы отмечали, что в условиях более низкого объема заимствований со стороны Минфина динамику рубля будет определять внешняя конъюнктура на глобальных площадках, а не спрос со стороны нерезидентов на российские активы, как это было в последние месяцы", - добавила Евдокимова.

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах в понедельник на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля. Поддержку рынку также оказывает тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре на встрече в Осаке в субботу - это повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 2,76% - до $66,53 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,86% - до $60,14 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в субботу. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает более целесообразным продлевать соглашение на 9 месяцев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 7,83% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 8,0% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 8,07% годовых.