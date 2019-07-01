Разногласия между США и Китаем продолжают негативно влиять на мировую торговлю - ВТБ Капитал

"Разногласия между США и Китаем продолжают негативно влиять на мировую торговлю: объемы экспорта в ведущих странахэкспортерах, в том числе в Германии, Южной Корее и Сингапуре, снижаются, коммюнике по итогам саммита «большой двадцатки» содержит указания на риски ухудшения ситуации в мировой экономике, а статистика из крупнейших экономически развитых стран в последнее время оказывается хуже ожиданий, - отмечает экономист ВТБ Капитала Нил Маккиннон. - В частности, данные индексов PMI Китая за июнь указывают на отсутствие роста экономической активности (а некоторые из их компонентов снизились до новых минимумов в текущем цикле). На этой неделе будут опубликованы индексы PMI Японии, еврозоны и Великобритании, а также индекс ISM США. Индикаторы экономической активности азиатских стран также ослабевают: индекс PMI обрабатывающих отраслей Южной Кореи опустился до минимума за четыре месяца, при этом субиндекс объема выпуска показал самое значительное сокращение за последние четыре года. Аналогичный индекс Тайваня откатился до минимальной отметки с ноября 2011 г. Данные из других стран, вероятнее всего, покажут, что экономическая активность в лучшем случае остается без изменений. Таким образом, несмотря на заметное смягчение риторики ведущих центробанков, нет никакой уверенности, что во втором полугодии мы увидим существенное ускорение роста мировой экономики".

Некоторые эксперты высказывают опасения, что монетарная политика утратила свою эффективность, и простое закачивание дополнительной ликвидности в банковскую систему с целью оказания поддержки банкам, как в случае с еврозоной, или продолжение политики отрицательных процентных ставок, которой придерживаются ЕЦБ и Банк Японии, неспособно подстегнуть кредитную активность или стимулировать рост экономики. Неудивительно, что на фоне снижения реальных доходностей и растущей уверенности инвесторов в том, что ведущие центробанки будут вынуждены возобновить программы количественного смягчения, цена на золото поднялась до 6-летнего максимума. В то же время в условиях рекордно низких доходностей суверенных облигаций и рекордно высокого объема госдолга, имеющего отрицательную доходность (13 трлн долл.), совсем не факт, что возобновление количественного смягчения даст хоть какие-то результаты, считает эксперт ВТБ Капитала.