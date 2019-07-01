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Главная / Мнения аналитиков / Разногласия между США и Китаем продолжают негативно влиять на мировую торговлю - ВТБ Капитал
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01 июля 2019 года 15:17
Разногласия между США и Китаем продолжают негативно влиять на мировую торговлю - ВТБ Капитал
"Разногласия между США и Китаем продолжают негативно влиять на мировую торговлю: объемы экспорта в ведущих странахэкспортерах, в том числе в Германии, Южной Корее и Сингапуре, снижаются, коммюнике по итогам саммита «большой двадцатки» содержит указания на риски ухудшения ситуации в мировой экономике, а статистика из крупнейших экономически развитых стран в последнее время оказывается хуже ожиданий, - отмечает экономист ВТБ Капитала Нил Маккиннон. - В частности, данные индексов PMI Китая за июнь указывают на отсутствие роста экономической активности (а некоторые из их компонентов снизились до новых минимумов в текущем цикле). На этой неделе будут опубликованы индексы PMI Японии, еврозоны и Великобритании, а также индекс ISM США. Индикаторы экономической активности азиатских стран также ослабевают: индекс PMI обрабатывающих отраслей Южной Кореи опустился до минимума за четыре месяца, при этом субиндекс объема выпуска показал самое значительное сокращение за последние четыре года. Аналогичный индекс Тайваня откатился до минимальной отметки с ноября 2011 г. Данные из других стран, вероятнее всего, покажут, что экономическая активность в лучшем случае остается без изменений. Таким образом, несмотря на заметное смягчение риторики ведущих центробанков, нет никакой уверенности, что во втором полугодии мы увидим существенное ускорение роста мировой экономики". Некоторые эксперты высказывают опасения, что монетарная политика утратила свою эффективность, и простое закачивание дополнительной ликвидности в банковскую систему с целью оказания поддержки банкам, как в случае с еврозоной, или продолжение политики отрицательных процентных ставок, которой придерживаются ЕЦБ и Банк Японии, неспособно подстегнуть кредитную активность или стимулировать рост экономики. Неудивительно, что на фоне снижения реальных доходностей и растущей уверенности инвесторов в том, что ведущие центробанки будут вынуждены возобновить программы количественного смягчения, цена на золото поднялась до 6-летнего максимума. В то же время в условиях рекордно низких доходностей суверенных облигаций и рекордно высокого объема госдолга, имеющего отрицательную доходность (13 трлн долл.), совсем не факт, что возобновление количественного смягчения даст хоть какие-то результаты, считает эксперт ВТБ Капитала.
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02 июля 2019 года 09:05
В последние несколько торговых сессий пара доллар/рубль консолидируется вблизи отметки в 63 руб/долл., констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Итоги саммита G20, состоявшегося в конце прошлой недели, оказали поддержку основной группе валют развивающихся стран, но поддержка... читать дальше
.01 июля 2019 года 19:43
Рубль уверенно растет к бивалютной корзине вечером в понедельник благодаря позитиву на глобальном рынке и дорожающей нефти
Москва. 1 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря подъму позитивных настроений на внешних рынках на фоне приостановки торговой войны между США и Китаем и дорожающей в связи с продлением соглашения ОПЕК+ нефти. читать дальше
.01 июля 2019 года 19:35
Москва. 1 июля. Рынок акций РФ начал второе полугодие с уверенного роста вслед за мировыми площадками на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии; индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 2800 и 1400 пунктов соответственно, при этом локомотивом подъема выступили раллировавшие акции "Газпрома", обновившие максимум за месяц. читать дальше
.01 июля 2019 года 19:05
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 с "покупать" до "продавать" в связи с ростом розничной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная... читать дальше
.01 июля 2019 года 18:55
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций АФК "Система" с горизонтом инвестирования до сентября 2019 года, говорится в обзоре ITI Capital. Инвестиционная идея АФК "Система": дата открытия - 01.07.2019, цена открытия - 10,14 руб., целевой уровень - 12,4 руб., потенциал роста... читать дальше
.01 июля 2019 года 18:45
Москва. 1 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник уверенно растут благодаря увеличению у глобальных инвесторов "аппетита к риску" после итогов саммита G20 и намерения президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина возобновить торговые переговоры. читать дальше
.01 июля 2019 года 18:45
"В понедельник российский фондовый рынок смог выйти на новые исторические максимумы на позитивном внешнем фоне, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, новостях с состоявшегося на прошлой неделе саммита G-20, западные фондовые площадки смогли продемонстрировать уверенный... читать дальше
.01 июля 2019 года 18:24
БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 с "покупать" до "продавать" в связи с ростом розничной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами... читать дальше
.01 июля 2019 года 17:57
Нефть марки Brent останется на неделе близкой к уровню $65 за баррель, при этом риск повышения цены сохранится - Альфа-банк
"Какое влияние окажет решение о сокращении добычи, сказать трудно. Добыча нефти в Иране и Венесуэле, которые находятся под санкциями США, снизилась больше, чем в странах OPEC+, которые по сути являются участниками договора о сокращении поставок. Таким образом фактические поставки снизились на... читать дальше
.01 июля 2019 года 17:18
"Нефтяные котировки Brent завершили неделю ростом, прибавив 2,1%. Важной новостью стала договоренность России и Саудовской Аравии о поддержке пролонгации соглашения ОПЕК+ не на шесть, а на девять месяцев. Теперь эта договоренность должна быть окончательно утверждена в ходе совещания стран... читать дальше
.01 июля 2019 года 16:45
"Результаты саммита G20 в Осаке оказались такими, каких и ожидало большинство наблюдателей: после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина было объявлено о новом раунде переговоров по торговле и об отсрочке ввода новых пошлин - вероятно, на период этих переговоров, - отмечает главный валютный... читать дальше
.01 июля 2019 года 16:21
"Ждем новой волны роста на рынках. Неделей ранее скоординированные сигналы центробанков о готовности смягчить монетарную политику поддержали рыночных оптимистов. На прошедшей неделе эффект стал исчезать, но появившаяся в субботу новость о возобновлении торговых переговоров США-КНР даст новый... читать дальше
.01 июля 2019 года 15:43
Рубль немного ускорил рост к доллару и евро днем в понедельник благодаря позитиву на глобальном рынке
Москва. 1 июля. Доллар и евро немного усилили темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря росту позитивных настроений на внешних рынках на фоне приостановки торговой войны между США и Китаем и ожиданий продления соглашения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи. читать дальше
.01 июля 2019 года 15:38
"Перемирие в торговой войне повышает привлекательность акций технологических компаний с точки зрения соотношения риска и доходности. Принимая во внимание текущие оценки бумаг и высокий рост прибылей по сравнению с другими участниками рынка, а также улучшение прогнозов по ним, мы повышаем оценку... читать дальше
.01 июля 2019 года 14:57
"Рубль начинает июль умеренным укреплением до уровней 63 - итоги встречи "большой двадцатки" позволили сохраниться хрупкому оптимизму на рынках, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Тем не менее, перспектива ближайших двух месяцев остается туманной. В целом итог G20... читать дальше
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