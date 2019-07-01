Перспективы облигаций развивающихся стран в местных валютах улучшаются - Julius Baer

"Краткосрочная слабость американского доллара, "поиск доходности" на рынке облигаций и вероятность снижения процентных ставок центральными банками развивающихся стран должны оказать поддержку облигациям этих рынков в местных валютах в ближайшие месяцы. Принимая во внимание высокую волатильность в секторе, мы повышаем оценку по нему из конъюнктурных соображений с "нейтральной" до "выше рынка" и отмечаем его привлекательность в краткосрочной перспективе 1-2 месяцев. На наш взгляд, низкая доходность по безрисковым инструментам вынуждает инвесторов искать доходность в облигациях в других валютах. Упомянутые выше факторы должны поддержать три компонента (цена, процентная ставка и выгода от курсовых разниц), из которых складывается прибыль от облигаций в местных валютах. При этом важно отметить, что выход на этот рынок требует рационального подхода и терпимости к риску выше среднего уровня, поскольку волатильность в секторе традиционно сильная, а прибыль для инвесторов - не такая высокая, как по долговым бумагам тех же развивающихся стран в твердой валюте", - указывает аналитик департамента по работе с инструментами с фиксированной доходностью Julius Baer Алехандро Хардзиеж.