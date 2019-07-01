Российский производственный сектор ушел в спящий режим - ИК QBF

"Индекс деловой активности в производственном секторе России в июне опустился до 48.6 пункта с 49.8 пункта в мае. Показатель снижается третий месяц подряд и второй месяц оказывается ниже критической отметки 50 пунктов - это говорит об ухудшении рыночной конъюнктуры и настроений производителей относительно дальнейшего расширения производства. В июне индекс деловой активности стал минимальным с июля прошлого года. Markit Economics отмечает, что значительное влияние на показатель в июне оказало сокращение числа новых заказов впервые с августа 2018 года, что, в свою очередь, было вызвано снижением покупательской способности заказчиков, ослаблением внешнего спроса и уменьшением инфляционного давления. В течение последних 12 месяцев с июня 2018 года по июнь 2019 года самое высокое значение индекса деловой активности 52.8 пункта наблюдалось в марте. При этом темпы роста ВВП в I квартале текущего года замедлились до 0,5% г/г после 2,7% г/г в IV квартале 2018 года. Принимая во внимание существенное снижение деловой активности в производственном секторе в апреле-июне, маловероятно, что мы увидим ускорение темпов роста экономики во II квартале. Тем не менее ЦБ РФ и Минэкономразвития полагают, что рост экономики России может ускориться до 1% и стабилизироваться на этом уровне до конца 2019 года",- отмечает аналитик ИК QBF Ксения Лапшина.