Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на итогах саммита G20 и залег в боковик

Москва. 1 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, после чего залег в боковик в ожидании свежих сигналов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2785,5 пункта (+0,7%, максимум сессии и новый пик - 2792,87 пункта), индекс РТС - 1391,14 пункта (+0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 63,11 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,8% "префы").

Просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%) и упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2018 год с учетом расчетов "Т+2" акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-5,7%, до 2,3665 рубля; дивиденды - 0,21 рубля на акцию).

Лидеры США и Китая встретились в субботу, 29 июня, в рамках саммита G20 в Осаке, сумев договориться о перемирии в торговом споре.

Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон и Пекин возобновят двусторонние переговоры, при этом Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Китай, тем временем, начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров, пишет MarketWatch.

На этих новостях в понедельник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 прибавил 2,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,2%), уверенно "плюсуют" Европа (FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,8-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%).

Президент США Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.

Статданные по экономике КНР показывают, что Китаю необходимо заключить торговое соглашение со Штатами, отмечают эксперты.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне 2019 года остался на уровне предыдущего месяца 49,4 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, и индекс находится ниже этого уровня два месяца подряд.

Производственный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в июне опустился ниже отметки в 50 пунктов впервые за 4 месяца - он составил 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в мае.

Нефть в понедельник также дорожает на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,57 за баррель (+2,8% и -1,4% в пятницу), августовская цена WTI - $60,13 за баррель (+2,8% и -1,6% в пятницу).

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что США и Китай смогли договориться о перемирии в торговом споре, что повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в минувшую субботу.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает более целесообразным продлевать на 9 месяцев.

"Чем длиннее горизонт действия соглашения об ограничении добычи, тем более определенной является рыночная ситуация", - заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что можно было бы оценивать ситуацию и после 2019 года.

"Я думаю, большинство прогнозов, которые мы видим сейчас, и весь основной анализ постепенно смещаются к 2020 году", - цитирует Баркиндо агентство Bloomberg.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, Трамп щедро накормил фондовых "быков" - рынки отыгрывают два главных события минувших выходных: возобновление торговых переговоров между США и Китаем, и неожиданно довольно теплую встречу Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По итогам встречи со своим китайским коллегой Трамп заявил о возобновлении торговых переговоров и невведении новых пошлин в отношении китайских товаров. Это можно трактовать как достижение сторонами договоренности по принципиальным спорам и возможность подписания итогового документа уже в ближайшее время. Соответственно, падают риски разрастания торговой войны и стагнации мировой экономики.

Резкое и неожиданное потепление отношений США с Северной Кореей также уменьшает риски возникновения очередного политического кризиса в Азии. Об этом ярко свидетельствует золото, которое упало в понедельник на 1,7% (для золота это очень сильное движение).

Некоторая опасность заключается в том, что американские индексы близки к историческим максимумам, а свежих денег на рынке США практически нет. Поэтому коррекция "по факту события" в ближайшие дни очень вероятна. В связи с этим, увлекаться покупками не стоит.

Нефть Brent на фоне саммита ОПЕК+ вполне может добраться до $70 за баррель, а сильным сопротивлением является отметка чуть выше $72, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, перемирие между США и КНР обещает как минимум снижение рисков дальнейшего ухудшения ситуации в мировой экономике, хотя ущерб от протекционизма уже нанесен. Впрочем, риски нового горячего периода в торговой войне никуда не делись. Президент США Трамп сообщил, что проблема с Huawei будет решена только по итогам переговоров, а пока он может пересмотреть свой запрет на продажу американских компонентов. Экономический советник Белого дома Лари Кадлоу отметил, что изменение позиции Трампа еще не означает полную амнистию для китайской компании. В Китае вряд ли останутся довольными половинчатым решением. В итоге заключение туманного перемирия с отсутствием планов новых пошлин говорит о том, что сделка между США и Китаем пока невозможна из-за принципиальных моментов.

Нефть отреагировала ростом на новости о том, что РФ и Саудовская Аравия подтвердили свою заинтересованность в продлении соглашения по ограничению добычи. Негативом для цен остается производство в США: по данным Baker Hughes, американские нефтяники на прошлой неделе увеличили число активных буровых на 4 единицы (до 793 штук), отмечает аналитик.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, по итогам встречи глав США и Китая на саммите G20 стороны сообщили о возобновлении торговых переговоров, чего так ждали инвесторы. Трамп пообещал пока не вводить дополнительные пошлины в отношении Пекина. В краткосрочной перспективе ожидания продолжения диалога могут поддержать рисковые активы. Однако в целом эйфории вряд ли стоит ожидать, поскольку инвесторы прекрасно понимают, что для заключения сделки сторонам придется преодолеть еще немало барьеров и это может занять немало времени. Кроме того, нельзя исключать очередной эскалации конфликта двух стран в случае появления новых противоречий.

Тем не менее, в понедельник удовлетворительные итоги саммита могут оказать поддержку российским акциям, индексы на неделе могут переписать максимумы. Но учитывая перекупленность и ограниченную потенциальную позитивную реакцию рисковых активов на встречу Трампа и Си, лучше не рассчитывать на устойчивое ралли, особенно в свете сохраняющейся неопределенности на нефтяном рынке, где картину смазали тревожные сигналы из США.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что основным итогом саммита G20 стал возврат США и Китая к торговым переговорам. Участники рынка надеются, что в ближайшее время не будет анонсировано введение новых импортных пошлин (в частности, пошлин на весь китайский импорт). Что касается санкций к китайской Huawei, то американская сторона, возможно, частично снимет запрет на покупку американской продукции, которая не представляет угрозу национальной безопасности (на этой неделе американский президент должен провести совещание с министерством торговли, чтобы определить, какую именно продукцию может закупать китайская компания). В то же время кардинального прорыва в переговорах не произошло - существенные противоречия в первую очередь в вопросах защиты интеллектуальной собственности сохраняются, и стороны не представили какую-либо "дорожную карту", по которой собираются двигаться к заключению торгового соглашения.

На текущей неделе внимание участников рынка может постепенно отходить от торговых отношений между ведущими экономиками к макроэкономической статистике. В понедельник будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе ЕС и США (аналогичный показатель по китайской экономике уже показал снижение с 50,2 до 49,4 пункта), в среду - индексы деловой активности в сфере услуг, в пятницу - данные по американскому рынку труда. В совокупности статистика текущей недели может стать весомым аргументом при принятии Федрезервом решения по ставке в конце этого месяца. На данный момент рынок, согласно фьючерсам на ставку, оценивает вероятность ее снижения на июльском заседании в 100% (из них 17% - за снижение сразу на 50 пунктов). При этом экономисты различных финансовых институтов менее категоричны - согласно недавнему опросу Bloomberg, экономисты в среднем ожидают двух снижений ставки ФРС в этом году (в сентябре и декабре).

Позитивные итоги саммита G20 могут способствовать новым попыткам индекса МосБиржи протестировать зону 2780-2800 пунктов. Дивидендный сезон на российском рынке продолжается. На этой неделе состоятся отсечки в акциях "Мосэнерго (понедельник), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (среда), "Аэрофлота", "Татнефти" (MOEX: TATN) (для обеих компаний в четверг), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "Россетей" (MOEX: RSTI) (для обеих компаний в пятницу). Влияние дивидендных отсечек на индекс МосБиржи на этой неделе будет сравнительно невысоким и составит около 7 пунктов, считает Поддубский.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы акций и рубль получили поддержку от мирового оптимизма, вызванного итогами встречи Трампа и Си на саммите G20 и торговым перемирием. Однако уже в ближайшие дни инвесторы наверняка захотят увидеть не только слова, но и действия обеих сторон: по факту, торгового соглашения заключено не было, а рынки не исключали такого исхода, в связи с чем оптимизм может постепенно сойти на нет. В понедельник и вторник внимание будет приковано к заседанию стран ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+27,8%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+8,6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,1%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,398 млрд рублей (из них 2,477 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).