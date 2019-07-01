В условиях более низкого объема заимствований со стороны Минфина динамику рубля будет определять внешняя конъюнктура на глобальных площадках - "Нордеа Банк"

"Российская валюта уверенно начинает новую неделю на благоприятном внешнем фоне после встречи лидеров США и КНР на полях саммита Большой двадцатки. Отсутствие эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, как мы отмечали ранее, является одним из ключевых условий для сохранения текущих комфортных уровней российской валюты в среднесрочной перспективе. Вторым фактором для устойчивого закрепления рубля в районе отметки 63 в паре с долларом США является продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая позволит нефтяным котировкам сохранять комфортные уровни выше $60/bbl. Накануне министры энергетики РФ и Саудовской Аравии А. Новак и Аль-Фалих заявили, что текущая сделка ОПЕК+ будет продлена на 6 или 9 месяцев. Эти заявления оказывают поддержку ценам на нефть. В пятницу Минфин РФ опубликовал план заимствований на 3 квартал текущего года. Министерство планирует разместить 300 млрд. руб. на аукционах ОФЗ, что вдвое ниже, чем перевыполненный во втором квартале план заимствований в 600 млрд руб. Ранее мы отмечали, что в условиях более низкого объема заимствований со стороны Минфина динамику рубля будет определять внешняя конъюнктура на глобальных площадках, а не спрос со стороны нерезидентов на российские активы, как это было в последние месяцы", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".